    Bihar News: भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण में आएगी तेजी, भू-अर्जन के लिए बनी कमेटी

    By Navaneet Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने भू-अर्जन के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है। यह ...और पढ़ें

    भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण में आएगी तेजी। फाइल फोट

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। नए वर्ष में इस फ्लाइओवर के निर्माण में तेजी आने की संभावना है। जिलाधिकारी ने भू-अर्जन के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें पांच सदस्य शामिल हैं।

    यह टीम भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरीय परियोजना अभियंता और अंचल अधिकारी जगदीशपुर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी।

    यह टीम 30 दिसंबर को स्थल का मूल्यांकन करेगी और एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ किया जाएगा। भोलानाथ पुल का निर्माण एसएम कालेज से मिरजानहाट के तीसरे किलोमीटर में रेलवे ब्रिज नंबर 152 के स्थान पर प्रस्तावित है।

    इसके लिए जगदीशपुर अंचल के नगरपालिका सर्वे वार्ड नंबर 12 (वर्तमान वार्ड नंबर 30) में 0.99756 एकड़ और वार्ड संख्या 30 (वर्तमान वार्ड नंबर 47 व 48) में 0.9123 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

    अलग-अलग होगी मुआवजे की दर 

    बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरीय परियोजना अभियंता ने जिलाधिकारी से भू-अर्जन के लिए अनुरोध किया है। भू-अर्जन से संबंधित गजट भी प्रकाशित हो चुका है। टीम द्वारा अर्जित भूमि, उस पर लगे पेड़-पौधे, मकान, कुआं आदि संरचनाओं के लिए मुआवजे की दर का निर्धारण किया जाएगा।

    रेलवे की अड़चन भी अब समाप्त हो गई है। मिरजानहाट शीतला स्थान से भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच भोलानाथ फ्लाइओवर के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। रेलवे ने इसके लिए एनओसी जारी कर दी है और अभियंताओं की निगरानी में पाइलिंग का कार्य प्रारंभ होगा। पिलरों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनें भी साइट पर पहुंच चुकी हैं।