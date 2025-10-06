Language
    भागलपुर के अर्णव और आर्यन का अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में चयन, पुडुचेरी में दिखाएंगे दम

    By Jitendra Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    भागलपुर के आर्यन कुमार सिंह और अर्णव आरव का चयन राष्ट्रीय वीनू मांकड़ अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हुआ है। आर्यन जो जिला स्तर पर शीर्ष रन-स्कोरर हैं पिछले 10 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। वहीं डीएम नवल किशोर चौधरी के पुत्र अर्णव भी एक साल से प्रशिक्षण ले रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बीसीसीआइ के तत्वावधान में पुडुचेरी में नौ अक्टूबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय विनू मांकड़ अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भागलपुर के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्यन कुमार सिंह और अर्णव आरव का चयन किया गया है।

    यह भागलपुर जिला क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है। आर्यन कुमार सिंह पटल बाबू मार्ग के रहने वाले हैं। इनके पिता अतुल सिंह भी जिला स्तरीय क्रिकेटर रह चुके हैं।

    वहीं, दूसरी ओर अर्णव आरव एक साल से सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सुबीर मुखर्जी के अकादमी में अभ्यास कर रहे थे। वह भागलपुर के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी का पुत्र है। अर्णव का पैतृक घर सीतामढ़ी जिले में पड़ता है।

    आर्यन कुमार सिंह अंडर 19 बिहार के बल्लेबाजों की सूची में जिलास्तर पर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में नंबर एक पर हैं। वे सुबीर मुखर्जी के क्रिकेट अकादमी में 10 वर्षों से अभ्यासरत थे।

    वन-डे मैच खेलेंगे खिलाड़ी

    आर्यन जिला लीग में यूसीसी टीम से खेलते हैं। राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट कैप में भी इनका चयन हुआ था। वहीं, अर्णव आरव ने जिला स्तरीय अंडर 16 व 19 में बेहतर प्रदर्शन किया था। उसके बाद बिहार कैंप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन किया गया है। वे दोनों खिलाड़ी वनडे मैच खेलेंगे।

    उस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने पर दोनों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हो सकता है। संघ के पदाधिकारी डॉ. आनंद कुमार मिश्रा, ललन दा (अध्यक्ष), सुबीर मुखर्जी (उपाध्यक्ष), डा. जय शंकर ठाकुर (सचिव), विश्वनाथ मिश्रा (संयुक्त सचिव), मेहताब मेहंदी (कोषाध्यक्ष), वरिष्ठ कप्तान बासुकीनाथ मिश्रा, जयंतो राज, शैलेन्द्र मणि संदेश आदि ने दोनों क्रिकेटरों को बधाई दी है।

