    भागलपुर में SIR के बाद महिला वोटरों की संख्या में आई कमी, 979 से घटकर इतना हुआ जेंडर अनुपात

    By Navaneet Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    भागलपुर में विशेष पुनरीक्षण के बाद महिला मतदाताओं की संख्या में कमी आई है जिससे जेंडर अनुपात 979 से घटकर 939 हो गया है। पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसका मुख्य कारण पढ़ाई के लिए आई लड़कियों का वापस जाना और शादी के बाद महिलाओं का पलायन है। सुल्तानगंज में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे कम है।

    Hero Image
    एसआईआर के बाद महिला वोटरों की संख्या हुई कम। फोटो जागरण

    नवनीत मिश्र, जागरण भागलपुर। एसआईआर (गहन मतदाता पुनरीक्षण) के बाद महिला वोटरों की संख्या कम हो गई है। एसआईआर के पहले जेंडर रेशियो 979 था, जो घटकर 939 हो गया है। पुरुष मतदाता की तुलना में महिला वोटरों का नाम अधिक कटा है।

    गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान 102246 पुरुष मतदाता का नाम कटा था। 142352 महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा था। इसकी मुख्य वजह यहां पढ़ाई करने वाली लड़कियों का वापस जाना बताया जा रहा है।

    कहा जा रहा है कि स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए काफी संख्या में दूसरी जगह की लड़कियां आती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़कियां यहां से चली जाती हैं।

    पढ़ाई के दौरान लड़कियां मतदाता सूची में दर्ज करा लेती हैं। साथ ही यहां की लड़कियां शादी के बाद दूसरी जगह चली गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां व महिलाएं ज्यादा दूसरी जगहों पर गई हैं।

    एसआईआर के बाद जिले में 1143917 पुरुष वोटरों की तुलना में 1074488 महिला वोटर की संख्या है। एक हजार पुरुष पर 939 महिला मतदाता हैं। सबसे अधिक भागलपुर में महिला मतदाता हैं।

    भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 175728 पुरुष मतदाता की तुलना 168399 महिला मतदाता हैं। यहां जेंडर रेशियो 958 है। सबसे कम महिला मतदाता सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में है। यहां 164799 पुरुष मतदाता की तुलना में 151314 महिला मतदाता हैं।

    सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जेंडर रेशियो 918 है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 171487 पुरुष और 164033 महिला मतदाता हैं। यहां जेंडर रेशियो 957 है।

    बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में 135093 पुरुष व 128189 महिला मतदाता हैं। यहां का जेंडर रेशियो 949 है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 141492 पुरुष मतदाता और 133603 महिला मतदाता हैं। यहां का पुरुष-महिला अनुपात 944 है।

    अनुमानित जनसंख्या

    विधानसभा पुरुष महिला कुल
    बिहपुर 239397 219696 459093
    गोपालपुर 251869 233194 485063
    पीरपैंती 317381 283710 601091
    कहलगांव 307360 281727 589087
    भागलपुर 305706 277628 583334
    सुल्तानगंज 301622 272692 574314
    नाथनगर 303266 277462 580728
    कुल 2026601 1846109 3872710

    मतदाता डेटा

    विधानसभा पुरुष महिला कुल थर्ड जेंडर जेंडर रेशियो
    बिहपुर 135093 128189 263294 12 949
    गोपालपुर 141492 133603 275102 07 944
    पीरपैंती 176886 164592 341484 06 930
    कहलगांव 178432 164358 342804 14 921
    भागलपुर 175728 168399 344149 22 958
    सुल्तानगंज 164799 151314 316131 18 918
    नाथनगर 171487 164033 335528 08 957
    कुल 1143917 1074488 2218492 87 939