भागलपुर में SIR के बाद महिला वोटरों की संख्या में आई कमी, 979 से घटकर इतना हुआ जेंडर अनुपात
भागलपुर में विशेष पुनरीक्षण के बाद महिला मतदाताओं की संख्या में कमी आई है जिससे जेंडर अनुपात 979 से घटकर 939 हो गया है। पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसका मुख्य कारण पढ़ाई के लिए आई लड़कियों का वापस जाना और शादी के बाद महिलाओं का पलायन है। सुल्तानगंज में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे कम है।
गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान 102246 पुरुष मतदाता का नाम कटा था। 142352 महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा था। इसकी मुख्य वजह यहां पढ़ाई करने वाली लड़कियों का वापस जाना बताया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए काफी संख्या में दूसरी जगह की लड़कियां आती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़कियां यहां से चली जाती हैं।
पढ़ाई के दौरान लड़कियां मतदाता सूची में दर्ज करा लेती हैं। साथ ही यहां की लड़कियां शादी के बाद दूसरी जगह चली गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां व महिलाएं ज्यादा दूसरी जगहों पर गई हैं।
एसआईआर के बाद जिले में 1143917 पुरुष वोटरों की तुलना में 1074488 महिला वोटर की संख्या है। एक हजार पुरुष पर 939 महिला मतदाता हैं। सबसे अधिक भागलपुर में महिला मतदाता हैं।
भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 175728 पुरुष मतदाता की तुलना 168399 महिला मतदाता हैं। यहां जेंडर रेशियो 958 है। सबसे कम महिला मतदाता सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में है। यहां 164799 पुरुष मतदाता की तुलना में 151314 महिला मतदाता हैं।
सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जेंडर रेशियो 918 है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 171487 पुरुष और 164033 महिला मतदाता हैं। यहां जेंडर रेशियो 957 है।
बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में 135093 पुरुष व 128189 महिला मतदाता हैं। यहां का जेंडर रेशियो 949 है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 141492 पुरुष मतदाता और 133603 महिला मतदाता हैं। यहां का पुरुष-महिला अनुपात 944 है।
अनुमानित जनसंख्या
|विधानसभा
|पुरुष
|महिला
|कुल
|बिहपुर
|239397
|219696
|459093
|गोपालपुर
|251869
|233194
|485063
|पीरपैंती
|317381
|283710
|601091
|कहलगांव
|307360
|281727
|589087
|भागलपुर
|305706
|277628
|583334
|सुल्तानगंज
|301622
|272692
|574314
|नाथनगर
|303266
|277462
|580728
|कुल
|2026601
|1846109
|3872710
मतदाता डेटा
|विधानसभा
|पुरुष
|महिला
|कुल
|थर्ड जेंडर
|जेंडर रेशियो
|बिहपुर
|135093
|128189
|263294
|12
|949
|गोपालपुर
|141492
|133603
|275102
|07
|944
|पीरपैंती
|176886
|164592
|341484
|06
|930
|कहलगांव
|178432
|164358
|342804
|14
|921
|भागलपुर
|175728
|168399
|344149
|22
|958
|सुल्तानगंज
|164799
|151314
|316131
|18
|918
|नाथनगर
|171487
|164033
|335528
|08
|957
|कुल
|1143917
|1074488
|2218492
|87
|939
