पीरपैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अदालत ने तोड़ा बेल बॉन्ड

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीरपैंती के पूर्व भाजपा विधायक और तत्कालीन जिला परिषद सदस्य अमन पासवान तथा युवा जदयू नेता हीरालाल पासवान की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। विशेष एमपी-एमएलए न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं के जमानत बंधपत्र (बेल बॉन्ड) को तोड़ते हुए गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।

पूर्व विधायक अमन पासवान और जदयू नेता हीरालाल पासवान लगातार दो बार विशेष न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण न्यायाधीश ने सख्त कदम उठाया। अदालत ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोनों आरोपितों के बेल बॉन्ड को रद कर दिया और कार्यालय लिपिक को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। यह मामला 2010 का है। तब अमन पासवान जिला पार्षद और हीरालाल पासवान युवा जदयू नेता थे। 09 सितंबर 2010 को पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कासड़ी और ओरियप में अमन और हीरालाल के राजनीतिक पोस्टर बिजली के खंभे पर लगे हुआ पाया था।