    भागलपुर में दीवार गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा

    By Parimal Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में शुक्रवार शाम एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से 10 वर्षीय सुदामा यादव की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सुद ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। कजरैली थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में शुक्रवार शाम को एक दुखद घटना घटी। एक निर्माणाधीन चहारदीवारी की दीवार अचानक गिरने से 10 वर्षीय बच्चे सुदामा यादव की दबकर मौत हो गई।

    इस हादसे के बाद गांव में अफरातफरी मच गई और परिजनों में कोहराम छा गया। जानकारी के अनुसार, सुदामा गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे तुरंत मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे का शव शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

    मृतक के पिता राजू यादव ने बताया कि शुक्रवार शाम को पड़ोस में रहने वाले संजय यादव का बेटा बादल, सुदामा को खेलने के लिए बुलाकर ले गया था।

    काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। इसी बीच संजय यादव ने आकर बताया कि सुदामा चहारदीवारी की दीवार के नीचे दब गया है।

    जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मलबे से उसे निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

    परिजनों का कहना है कि जिस जमीन पर चहारदीवारी बनाई जा रही थी, उसे राजेश नामक व्यक्ति ने खरीदा था और उसी के द्वारा दीवार का निर्माण कराया गया था। हादसे के बाद देर रात तक परिजन मायागंज अस्पताल में मौजूद रहे। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है, जो मामले की जांच कर रही है।