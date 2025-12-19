बेगूसराय में 1800 रुपये रिश्वत लेते नप गए जिला कल्याण पदाधिकारी और नाजिर, भेजे जाएंगे जेल

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से रिश्वत लेते नाजिर समेत जिला कल्याण पदाधिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय के नाजिर जीवेंद्र कुमार सिंह तथा जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल शामिल हैं। दोनों को कार्यालय परिसर से 1,800 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

जानकारी देते हुए निगरानी डीएसपी शिव कुमार साह ने बताया की बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा निवासी मुकेश राम ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में शिकायत की थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए जाने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक शिव कुमार शाह के नेतृत्व में धावादल का गठन किया।

गुरुवार की देर शाम कार्रवाई करते हुए दोनों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों अभियुक्तों से परिसदन में पूछताछ की जा रही है।

इन दिनों बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की छापेमारी से विभाग में हड़कंप मच गया है।

