Bihar Police: कटिहार में दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, SP गौरव मंगला ने किया सस्पेंड

संवाद सूत्र, प्राणपुर (कटिहार)। प्राणपुर पुलिस की वर्दी पर रिश्वत का दाग लगा। रिश्वत लेते हुए एक दारोगा का वीडियो वायरल है। प्रभारी एसपी डॉ. गौरव मंगला ने दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। बावजूद घटना से पुलिस की छवि को नुकसान हुआ है।

एक दारोगा की करतूत से पूरा पुलिस समाज शर्मसार हो गया। दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया वायरल मामला सत्य पाने जाने पर आरोपित दारोगा को वरीय पदाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। उनके द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है।

बताया जाता है कि वायरल वीडियो में भूमि विवाद निबटारा को लेकर प्राणपुर थाना के दारोगा पुष्पेंद्र कुमार पीड़ित पक्ष से रुपये ले रहे हैं। वीडियो में पांच हजार रुपये देने की बात कही जा रही है।

पीड़ित पैसा गिनकर वाहन में बैठे दारोगा को पैसा देता है। दारोगा के हाथ में पैसा नजर आ रहा है। इस दौरान दोनों के बीच लेने-देन और केस से संबंधित बातचीत होती है।

पीड़ित अक्षय कुमार ने बताया कि जल्लाहरेरामपुर गांव में हमलोगों की जमीन है। हमलोग घर बना कर कई वर्षों से रहते है। दूसरे पक्ष ने हमलोगों का घर तोड़ दिया। जबरन एक चापाकल गाड़ दिया। ग्रामीणों के साथ एक सप्ताह पूर्व प्राणपुर थानाध्यक्ष रणजीत कुमार महतो को न्याय के लिए लिखित आवेदन दिए थे।