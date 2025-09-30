बेगूसराय में कुल मतदाताओं की संख्या हुई 21,29,452, मृत, डुप्लीकेट और बाहर शिफ्ट हुए मतदाताओं के नाम हटे
बेगूसराय में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसके अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 21 लाख 29 हजार 452 है। पुनरीक्षण में एक लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए और 52 हजार से अधिक नए नाम जोड़े गए। राजनैतिक दलों को मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गयीं।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मंगलवार को जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। एक जुलाई 2025 की अहर्ता तिथि के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तुषार सिंगला द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक जिले में कुल मतदाताओं की संख्या अब 21 लाख 29 हजार 452 हो गई है।
इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11 लाख 30 हजार 640, महिला मतदाताओं की संख्या नौ लाख 98 हजार 773 एवं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 39 है। प्रकाशत अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले का निर्वाचक लिंगानुपात 883 है। जबकि निर्वाचक जनसंख्या अनुपात 0.59 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के मुताबिक जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या दो हजार 537 है। इस लिहाज से अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार प्रति मतदान केंद्र औसतन मतदाताओं की संख्या 839 निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निबटारा निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया है। अहर्ता तिथि तक योग्य पाए गए सभी मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के वेबसाइट पोर्टल पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है। जिसका अवलोकन आम मतदाता भी कर सकते हैं। बताते चलें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी 29 लाख 70 हजार 541 थी। जबकि वर्ष 2025 में अनुमानित आबादी 36 लाख 22 हजार 771 हो गई है।
प्रारूप प्रकाशन के बाद जुड़े 52064 मतदाता
निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाता सूची के किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण में जिले के एक लाख 67 हजार 756 मतदाताओं के नाम हटे थे। प्राप्त दावा-आपत्ति के बाद इसमें 52 हजार 64 मतदाताओं के नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल किया गया। जिसके कारण प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कुल 20 लाख 77 हजार 388 मतदाताओं की संख्या बढ़कर अब 21 लाख 29 हजार 452 हो गई है।
हालांकि अंतिम प्रकाशत मतदाताओं की कुल संख्या जिले में पूर्व के कुल मतदाताओं की संख्या से अब भी एक लाख 15 हजार 692 कम है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 24 जून को प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 22 लाख 45 हजार 144 थी। जो घटकर अंतिम मतदाता सूची में 21 लाख 29 हजार 452 रह गई है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई प्रतियां
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने आयोाजित की। जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई गई। बैठक में डीडीसी प्रवीण कुमार समेत अन्य अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।
