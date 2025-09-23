शेयर बाजार में निवेश करने वाले हो जाएं सावधान! ज्यादा रिटर्न के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा
बेगूसराय में साइबर ठगों ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक व्यक्ति को 33 लाख से अधिक का चूना लगाया। ठगों ने पहले ग्रुप में जोड़ा और फिर ऐप डाउनलोड कराकर निवेश करवाया। अन्य मामलों में बीटेक नामांकन बिजली बिल अपडेट और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी ठगी हुई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। साइबर ठगों ने आनलाइन निवेश कर कमाई का झांसा देकर गढ़पुरा थाना के पार्वतीपुर निवासी जगदीश महतो के पुत्र धीरज महतो को 33 लाख 25 हजार का चूना लगाया है।
साइबर ठगों ने पहले उनसे संपर्क कर पहले ग्रुप में जोड दिया और बाद में एप डाउनलोड कराने के बाद निवेश के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें शिकार बनाया है। साइबर थाना में प्राथमिकी अंकित कराई गई है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि फोन करने वाले ने अपना नाम प्रिया और खुद को निवेश कंपनी का मालिक बताया। कुछ दिन बाद उन्हें एक ग्रुप में जोड़ा गया, जहां आइपीओ, एसपीओ व स्टाक एक्सचेंज में निवेश के गुर बताया जाता था।
साइबर ठगों ने बीते 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक सात बार में 33 लाख 25 हजार रुपये का निवेश किया लेकिन निवेश किए गए रुपये व लाभांश वापस नहीं मिलने पर उन्हें ठगे जाने का आभास हुआ और उन्होंने 1930 पर फोन कर शिकायत की और इसके बाद साइबर थाना में प्राथमिकी अंकित कराई गई है।
हाल में हुई साइबर ठगी पर एक नजर
बीटेक में नामांकन के नाम पर तीन लाख ठगा : साइबर ठगों ने नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गाछी टोला निवासी स्व. सूर्यनारायण पासवान के पुत्र संतोष कुमार से बीटेक में नामांकन कराने के नाम पर तीन लाख रुपये ठग लिया।
साइबर ठगों ने अपने को पुणे से होने और कालेज काउंसिल होने की बात कहते हुए विश्वास में लिया और इसके बाद सीट महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित कालेज में नामांकन के नाम पर ठगी कर ली। इस संबंध में साइबर थाना में एक सितंबर को प्राथमिकी अंकित कराई गई है।
बिजली बिल ठीक करने के नाम पर एक लाख ठगा : साइबर ठगों ने बिजली बिल ठीक करने के नाम पर लोहियानगर थाना क्षेत्र के बाघा निवासी लालबिहारी महतो के पुत्र लवनीत महतो से एक लाख रुपये की ठगी कर ली।
ठगों ने बिजली बिल ठीक नहीं कराने पर बिजली कटने की चेतावनी देते हुए एक एप भेजा। एप पर जानकारी देने के बाद उनके खाते से एक लाख रुपये की अवैध निकासी हो गई। इस संबंध में साइबर थाना में तीन सितंबर को प्राथमिकी कराई गई है।
स्मार्ट मीटर अपटेड करने के मना पर 1.53 लाख की ठगी: साइबर ठगों ने स्मार्ट मीटर अपटेड करने के नाम पर सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल वार्ड एक निवासी नरेश साह के पुत्र नीरज कुमार से 1.53 लाख की साइबर ठगी कर ली।
ठगों ने स्मार्ट मीटर अपटेड करने के लिए उनके मोबाइल पर एप भेजा। एप पर क्लिक कर जानकारी देने के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया और इसके बाद 1.53 लाख रुपये की अवैध निकासी हो गई। इस संबंध में साइबर थाना में सात सितंबर को प्राथमिकी कराई गई है।
डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 1.30 लाख ठगा: साइबर ठगों ने लोहियानगर थाना क्षेत्र के वार्ड 28 सुह्रीद नगर निवासी अधिवक्ता अरूण कुमार सिंह की पुत्रवधू नीतू कुमारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1.30 लाख रूपये ठग लिया।
साइबर ठगों ने अपने को सीबीआई का अधिकारी बनकर फोन किया और विदेश से पार्सल में सोना मंगाने की बात कह कर भयोदोहन करने लगा।
पुलिस केस व गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला ने उक्त रूपये साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद स्वजनों की मदद से नौ सितंबर को साइबर थाना पहुंच प्राथमिकी अंकित कराई।
यह भी पढ़ें- भोजपुर में महागठबंधन में अभी असमंजस, पिछले चुनाव का कॉपी-पेस्ट दिख रहा राजग का फॉर्मूला
यह भी पढ़ें- Bihar News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक मिल जाएगा फसल नुकसान का मुआवजा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।