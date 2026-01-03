बेगूसराय के लाल मुकेश सिंह बने लद्दाख के डीजीपी, गांव में खुशी का माहौल; मिल चुका है वीरता पुरस्कार

संवाद सूत्र, मंझौल (बेगूसराय)। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए जाने से उनके पैतृक गांव मंझौल सहित पूरे बेगूसराय जिले में खुशी का माहौल है।

उनके चाचा, मंझौल निवासी अधिवक्ता अजय कुमार उर्फ सुदामा बाबू ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि मुकेश अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर लगातार तरक्की करते रहे हैं।

अजय कुमार ने बताया कि मुकेश के पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, जबकि उनकी माता प्लस टू की शिक्षिका थीं। मुकेश बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में हुई।