बेगूसराय के लाल मुकेश सिंह बने लद्दाख के डीजीपी, गांव में खुशी का माहौल; मिल चुका है वीरता पुरस्कार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। यह खबर उनके पैतृक गांव मंझौल और पूरे बेगूसराय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मंझौल (बेगूसराय)। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए जाने से उनके पैतृक गांव मंझौल सहित पूरे बेगूसराय जिले में खुशी का माहौल है।
उनके चाचा, मंझौल निवासी अधिवक्ता अजय कुमार उर्फ सुदामा बाबू ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि मुकेश अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर लगातार तरक्की करते रहे हैं।
अजय कुमार ने बताया कि मुकेश के पिता स्व. उपेंद्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, जबकि उनकी माता प्लस टू की शिक्षिका थीं। मुकेश बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो में हुई।
केजी से दसवीं तक की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से, इंटरमीडिएट आरके पुरम, दिल्ली से तथा आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की।
दो वर्ष बोकारो स्टील प्लांट में कार्य करने के बाद उन्होंने 1996 में आईपीएस सेवा ज्वाइन की।
उनका गृह कैडर जम्मू-कश्मीर है और पहली पोस्टिंग पुंछ जिले के मेंढड़ सब-डिवीजन में हुई थी। डीजीपी बनने से पहले वे आईटीबीपी में अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।
मिल चुका है वीरता पुरस्कार
सेवा के दौरान उन्हें दो बार राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से मंझौल सहित पूरा जिला गौरवान्वित है और लोगों में उत्साह का माहौल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।