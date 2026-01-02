मुठभेड़ में ढेर माओवादी की पत्नी और सहयोगी गिरफ्तार, इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद

संवाद सहयोगी, तेघड़ा (बेगूसराय)। तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बुधवार की शाम 50 हजार रुपये का इनामी कुख्यात माओवादी दयानंद मालाकार उर्फ छोटू उर्फ इंद्र कुमार भारती उर्फ कुलवीर उर्फ आकाश उर्फ सनेश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस कार्रवाई में मृतक माओवादी की पत्नी सहित एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी इंसास राइफल, एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, नौ एमएम की नौ गोलियां, 5.56 एमएम की नौ गोलियां, 7.65 एमएम की सात गोलियां तथा एक लेवी का पर्चा बरामद किया है। माओवादी की गिरफ्तारी के लिए घर की घेराबंदी पुलिस सूत्रों के अनुसार, सूचना मिली थी कि कुख्यात माओवादी दयानंद मालाकार अपने गिरोह के साथ नोनपुर गांव में छिपा है। सूचना मिलते ही एसपी बेगूसराय के निर्देश पर एसटीएफ और तेघड़ा थाना पुलिस की टीम ने गांव पहुंचकर माओवादी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर की घेराबंदी की।

पुलिस की घेराबंदी देख माओवादी दयानंद मालाकार एवं उसके सहयोगियों ने पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद वह फायरिंग करता रहा। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद माओवादी की ओर से फायरिंग बंद हो गई।

एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी पहचान कुख्यात माओवादी दयानंद मालाकार के रूप में हुई। घटनास्थल के पास से एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार महिला ने अपना नाम ममता देवी, दयानंद मालाकार की पत्नी बताया। जबकि गिरफ्तार पुरुष की पहचान खोदावंदपुर निवासी रंजीत मालाकार के रूप में हुई। उसने मृतक माओवादी को अपना साथी बताया। पुलिस ने मौके से एक देसी इंसास राइफल, एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, नौ एमएम की नौ गोलियां, 5.56 एमएम की नौ गोलियां, 7.65 एमएम की सात गोलियां तथा एक लेवी का पर्चा बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस ने देर रात शव को कब्जे में लेकर बेगूसराय सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस पर गलत तरीके से हत्या करने का आरोप गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव नोनपुर गांव पहुंचते ही स्वजनों एवं ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष शवयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर गलत तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की।