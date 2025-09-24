गुल्ली-डंडा से कलम तक,गार्गी पाठशाला के जरिए गरीब बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी

खोदावंदपुर की मंजू सनगही ने गार्गी पाठशाला के जरिए गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर मिसाल कायम की है। साक्षरता दिवस पर शुरू हुई इस पाठशाला से कई बच्चों के जीवन में बदलाव आया है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़कर मंजू दीदी ने शिक्षा का प्रसार किया। वे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं जिन्होंने शिक्षा से जीवन बदलने की शक्ति दिखाई है।

अरुण कुमार मिश्रा, खोदावंदपुर (बेगूसराय)। शिक्षा विकास की सबसे मजबूत बुनियाद है। इसी विश्वास के साथ खोदावंदपुर की मंजू सनगही ने अपने आसपास के गरीब और वंचित बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया। उन्होंने गार्गी पाठशाला के बैनर तले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र और दवाइयां उपलब्ध कराकर समाज में नई मिसाल कायम की है। साक्षरता दिवस से शुरू हुआ सफर आठ सितंबर 2023 को साक्षरता दिवस पर मंजू दीदी ने महज 10 बच्चों के साथ गार्गी पाठशाला की शुरुआत की। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई और देखते-देखते कई बच्चे इस कारवां से जुड़ गए।

उन्होंने अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्रेरित कर पास-पड़ोस के गांवों में निःशुल्क स्कूल शुरू करवाए। इसमें चलकी, नारायणपुर, सागी एवं दौलतपुर में अब गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। बच्चों के जीवन में आया बड़ा बदलाव दौलतपुर की स्लम बस्ती के रोशनी, आयुष, मौसम, आलोक, वैष्णवी, हीरामणि और सूरज जैसे कई बच्चे अब पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। जिन हाथों में पहले गुल्ली-डंडा था, वहां आज किताब और पेंसिल है। यही बदलाव मंजू दीदी के सोच और प्रयास से संभव हुआ है।

बिहार के आईपीएस विकास वैभव के लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़कर उन्होंने समाज में शिक्षा का दीप जलाया। आज चलकी, नारायणपुर, सागी और दौलतपुर के गांवों में कई बच्चे गार्गी पाठशाला और निःशुल्क स्कूल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं।