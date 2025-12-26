Language
    बेगूसराय में सुहागी पुल के पास धड़ल्ले से अवैध बालू खनन, पुलिस-प्रशासन की चुप्पी पर ग्रामीणों का आक्रोश

    By Sanjeev Aarya Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    बेगूसराय के सुहागी पुल के पास अवैध बालू खनन का कारोबार फल-फूल रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस और प्रशासन की कथित चुप्पी के कारण बालू माफि ...और पढ़ें

    बेगूसराय में सुहागी पुल के पास धड़ल्ले से अवैध बालू खनन

    संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। बखरी प्रखंड अंतर्गत सुहागी पुल के समीप अवैध बालू कटाई का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। हालात यह हैं। कि थाना क्षेत्र में सबकुछ होने के बावजूद परिहारा थाना पुलिस की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं। 

    दिन-रात ट्रैक्टर और हाइवा से नदी से बालू की कटाई और ढुलाई जारी है, जिससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही है, बल्कि सुहागी पुल और नदी तटबंध की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

    पुलिस नहीं करती कोई कार्रवाई

    स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अवैध बालू कटाई की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे बालू माफिया बेखौफ होकर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। 

    ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई केवल कागजों और बयानों तक सिमट कर रह गई है।लगातार हो रही अवैध कटाई के कारण नदी का बहाव बदलने लगा है। ग्रामीणों को आशंका है कि आगामी बरसात के मौसम में तेज कटाव से सुहागी पुल को नुकसान पहुंच सकता है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। 

    प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

    इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता से लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। प्रशासन की चुप्पी से नाराज ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 

    ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनन विभाग से उच्चस्तरीय जांच कर अवैध बालू कटाई पर अविलंब रोक लगाने तथा बालू माफियाओं के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 

    इस संबंध में प्रभारी डीएसपी नवीन कुमार ने कहा कि सुहागी पुल के समीप अवैध बालू कटाई की सूचना मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी हाल में अवैध बालू कटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    वहीं अंचलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी खनन विभाग को दे दी गई है और जल्द ही संयुक्त छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी।