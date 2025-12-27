बेगूसराय में गिरिराज सिंह बोले- जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। मैं सच बोलता हूं तो मुझे हिंदू-मुस्लिम में बांटने वाला बताते हैं। मगर सच्चाई सही है कि जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक देश का लोकतंत्र मजबूत है। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार को सिंघौल के वीणा बैंक्वेट हाल में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सप्ताह पर राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित दो दिवसीय सप्तम प्रांतीय अधिवेशन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस समय देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, अगर उसी समय सारे हिंदू भारत में और सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमें अपने अधिकारों के लिए इस तरह आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।