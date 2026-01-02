Language
    बेगूसराय में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में रैपर-केमिकल बरामद; महिला सहित दो गिरफ्तार

    By Umar Khan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:25 AM (IST)

    नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

    संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। नकली शराब बनाने के मामले में बखरी पुलिस को नववर्ष के मौके पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में मौके से एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब, बनाने के उपकरण, कच्ची सामग्री, एक बाइक एवं मोबाइल बरामद किया है। 

    गुरुवार की देर शाम बखरी थाना पर प्रेस वार्ता में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि बागवन गांव में बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब बनाई जा रही है। 

    टीम का गठन कर छापामारी 

    सूचना को वरीय पदाधिकारियों को देते हुए बखरी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार, अपर थानाध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापामारी की गई। इसमें गांव के वार्ड नंबर चार में एक खुले बहियार में नकली शराब बनाने का मामला सामने आया। 

    पुलिस को देखते ही एक महिला, पुरुष और एक अन्य लोग भागने लगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित गांव के वार्ड- चार निवासी पोचो महतो पिता स्व. गांधी महतो को गिरफ्तार कर लिया। छापामारी में उक्त स्थल से 180 एमएल की 55 बोतल तथा 410 खाली बोतल बरामद की गई। 

    बरामद सभी केमिकल एवं वस्तुओं की जांच 

    इसके अतिरिक्त स्प्रीट जैसा पदार्थ एवं अन्य द्रव्य, एक लीटर के बोतल में काले रंग का द्रव्य, 30 लीटर कच्चा स्प्रीट, एक पालीथीन में उजला केमिकल, स्टीकर और रैपर आदि बरामद किए गए। बरामद सभी केमिकल एवं वस्तुओं की जांच कराई जाएगी। 

    एसडीपीओ ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ ने इस उद्भेदन के लिए बखरी थाना पुलिस की सराहना करते हुए इस तरह की छापामारी आगे भी जारी रखने की बात कही।