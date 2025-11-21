BSEB Matric Exam 2026: बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए डमी एडमिट कार्ड, 27 नवंबर तक करें सुधार

संवाद सहयोगी, मंझौल (बेगूसराय)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार, राज्य के माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, सभी छात्र-छात्राओं उनके अभिभावक, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। निर्देश में परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन भरे गए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन के आधार पर छात्र-छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट http://exam.biharboardonline.org पर अपलोड किया गया है, जो 27 नवंबर तक त्रुटि सुधार के लिए उपलब्ध रहेगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आदेश विद्यालय प्रधान अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से समिति की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपलोडेड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसे अविलंब अपने विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से हस्तगत करवा दें।