BSEB Matric Exam 2026: बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए डमी एडमिट कार्ड, 27 नवंबर तक करें सुधार
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 2026 की माध्यमिक परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विद्यालयों को 27 नवंबर तक त्रुटि सुधार का समय दिया गया है। छात्र अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और त्रुटियों को सुधार सकते हैं। छात्रों को SMS और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, मंझौल (बेगूसराय)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
जारी सूचना के अनुसार, राज्य के माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, सभी छात्र-छात्राओं उनके अभिभावक, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।
निर्देश में परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन भरे गए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन के आधार पर छात्र-छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट http://exam.biharboardonline.org पर अपलोड किया गया है, जो 27 नवंबर तक त्रुटि सुधार के लिए उपलब्ध रहेगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आदेश
विद्यालय प्रधान अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से समिति की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपलोडेड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसे अविलंब अपने विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से हस्तगत करवा दें।
एडमिट कार्ड में अंकित सभी विवरणी का मिलान करने तथा डमी एडमिट कार्ड में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो, तो निश्चित तिथि तक छात्र-छात्राओं को त्रुटि का सुधार कर लेने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देशित करेंगे।
छात्र-छात्राओं को भेजा जा रहा मैसेज
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र-छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर डमी एडमिट कार्ड जारी करने एवं त्रुटि सुधार के लिए मैसेज/ईमेल भेजा जा रहा है। ताकि छात्र/छात्राएं स्वयं भी अपना डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकें और उसमें कोई त्रुटि हो, तो अपने विद्यालय प्रधान के माध्यम से सुधार करवा सकें। किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्राएं, उनके माता-पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
