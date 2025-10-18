Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Chunav: 57 लाख की फार्च्यूनर से चलते हैं BJP प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता, कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं करोड़पति

    By Prabhat Kumar Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता महंगी गाड़ी के स्वामी हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीब दास पैतृक संपत्ति के मामले में सबसे अमीर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पास 10 करोड़ की कृषि भूमि है। वहीं, कांग्रेस और भाकपा प्रत्याशियों पर कई मामले दर्ज हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी पर कोई मामला नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बछवाड़ा (बेगूसराय)। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र के अनुसार, भाजपा प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक सुरेंद्र मेहता महंगी गाड़ी के स्वामी हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीब दास पैतृक संपत्ति के मामले में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा प्रत्याशी के पास टाटा सफारी (14 लाख) एवं टोयोटा फार्च्यूनर (57 लाख) की गाड़ियां हैं। भाकपा प्रत्याशी अवधेश कुमार राय के पास टाटा टियागो (नौ लाख रुपये की) जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के पास मारुति सुजुकी (तीन लाख रुपये) की गाड़ी है। इस प्रकार वाहनों के मूल्य के आधार पर भाजपा प्रत्याशी सबसे आगे हैं।

    संपत्ति के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीब दास के पास 10 एकड़ कृषि भूमि कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये एवं 10 कट्ठा गैर-कृषि भूमि मूल्य 20 लाख रुपये दर्ज है।

    भाकपा प्रत्याशी अवधेश राय के पास 10 एकड़ भूमि मूल्य 10 लाख एवं भाजपा प्रत्याशी के पास 11.5 डिसमिल भूमि मूल्य 10 लाख रुपये है। शैक्षणिक योग्यता में भी कांग्रेस प्रत्याशी सबसे आगे हैं। उन्होंने एम.काम मगध विश्वविद्यालय, गया से पढ़ाई की है, जबकि भाजपा प्रत्याशी इंटरमीडिएट एवं भाकपा प्रत्याशी भी इंटर तक शिक्षित हैं।

    भाजपा प्रत्याशी के पास 50 हजार नकद, पत्नी के पास 20 हजार एवं स्टेट बैंक में 4.18 लाख रुपये जमा हैं। उनके पास पांच ग्राम सोना, जबकि पत्नी के पास 30 ग्राम सोना है।

    कांग्रेस प्रत्याशी के पास 22 भरी सोना-चांदी, जबकि भाकपा प्रत्याशी के पास कोई आभूषण नहीं है। कानूनी मामलों में कांग्रेस और भाकपा प्रत्याशियों पर कई मामले दर्ज हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता के विरुद्ध अब तक कोई मामला नहीं है।