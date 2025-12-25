'खिलाड़ियों के सम्मान में बेगूसराय में बनवाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम', गिरिराज सिंह ने किया एलान

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। सांसद सह कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि खेल में बेगूसराय बहुत आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय के खिलाड़ियों में पहले से ही बेहतर खेलने की क्षमता थी, लेकिन उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं हो पाता था। जब से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक जिले के खिलाड़ियों एवं खेल को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। उक्त बातें गांधी स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित एवं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहीं।

सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं पदाधिकारियों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया गया।उन्होंने जिले के गांधी स्टेडियम सहित नगर निगम में आने वाले विद्यालयों बीपी स्कूल, कॉलेजिएट, जेके स्कूल में मैदान का समतलीकरण एवं पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था करने और गांधी स्टेडियम को भी नए सिरे से बनाने का आदेश जिला पदाधिकारी को दिया।

उन्होंने बेगूसराय के बरौनी में उपलब्ध जमीन पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का भी आश्वासन दिया। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि यहां के बच्चों में काफी ऊर्जा है। बस जरूरत है उनको तराश कर नई ऊंचाई तक ले जाने की।

उन्होंने कहा कि जिले में जमीन चिन्हित कर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा एवं खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के कुल 237 संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को संबोधित किया। जिसे सांसद, जिलाधिकारी सहित तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार, सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं खिलाड़यों ने देखा।

आयोजन के आरंभ में ताईक्वांडो संघ के जिला सचिव नन्दू कुमार एवं जिला कोच मणिकांत कुमार के नेतृत्व में ताइक्वांडो खेल विधा के विभिन्न आयामों जैसे पंच, ब्लाक, किक, फाइट, एप्पल ब्रेकिंग, वुड ब्रेकिंग, फ्लाइंग साइड किक, नेशनल फ्लैग, सेल्फ डिफेन्स, काता, रिंग फायर वोल्ट आदि का प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा किया गया।

सांसद ने हैंडबाल, कबड्डी, खो-खो, योगा आदि खेल के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया और भविष्य में जिला एवं प्रदेश का नाम रौशन करने को कहा। इस अवसर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले जिले के खिलाडियों को भी सम्मानित किया गया।