बेगूसराय में BEO की प्रताड़ना से तंग शिक्षिका ने छोड़ी नौकरी, मानसिक यातना का लगाया आरोप
शिक्षिका प्रतिभा कुमारी ने बछवाड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोधना से बीईओ द्वारा मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के कारण इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बछवाड़ा (बेगूसराय)। विभागीय अधिकारी की प्रताड़ना ऐसी कि किसी कर्मी को अपनी ड्यूटी करनी मुश्किल हो गई है।
लगातार मानसिक और आर्थिक दोहन की शिकार रहने के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देने की नौबत उत्पन्न हो गई। लिहाजा रोजगार प्राप्त करने के बाद आज वे बेरोजगार होकर अपने घर बैठ गईं। यह घटना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोधना में कार्यरत एक शिक्षिका की है।
इस बाबत यूएचएस गोधना की शिक्षिका प्रतिभा कुमारी ने सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति सह बीडीओ को सौंपे गए त्याग पत्र में कहा है कि बिहार प्रखंड प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के सुसंगत प्रविधानों के अनुरूप पेश होने के बावजूद अधियाचित अवकाश की स्वीकृति एवं उसके भुगतान सहित कर्तव्य अवधि के वेतन भुगतान को जानबूझकर लंबित रखने जैसे कृत्यों के साथ बीईओ बछवाड़ा द्वारा बार-बार प्रताड़ित करने, नीचा दिखाने और तनाव के साथ-साथ मानसिक यातना देने की शिकायत की है।
उन्होंने कहा है कि इससे मुझे काफी पीड़ा हुई है और अपने विभागीय अधिकारी के प्रताड़ना दायी कार्य व्यवहार से आहत होकर मानसिक रूप से स्वयं को इस कदर हतोत्साहित और असहज महसूस करने लगी हूं कि अब विद्यालय में सेवा देना दुष्कर प्रतीत हो रहा है।
इधर इस त्याग पत्र को प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति के सदस्य सचिव ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में बीईओ निर्मला कुमारी ने बताया कि उक्त शिक्षिका के लंबित वेतन भुगतान करवाने को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र भेज दिया गया है।
