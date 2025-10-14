Language
    Begusarai News: सरकारी दाम से ऊपर हो रही खाद की बिक्री, जबरन नैनो डीएपी खरीदने के लिए किसानों को किया जा रह मजबूर

    By Binod Kumar Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:34 AM (IST)

    अक्टूबर में रबी फसल की बुआई शुरू होते ही खाद और बीज की मांग बढ़ गई है। बलिया में किसान उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत कर रहे हैं। ताजपुर पंचायत के मुखिया ने बीएओ से जांच कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि रबी फसल की बुआई प्रभावित न हो। बाढ़ से प्रभावित किसानों को खाद के अधिक दाम से और परेशानी हो रही है।

    Hero Image

    रबी फसल की तैयारी में जुटे किसान, उर्वरक के अधिक दाम से बढ़ी परेशानी। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, बलिया (बेगूसराय)। अक्टूबर माह की शुरुआत के साथ ही रबी फसल की बोआई का कार्य तेज हो गया है। किसान दलहन और तेलहन फसलों की बुआई में जुट गए हैं।

    वहीं बाजारों में खाद और बीज की मांग भी बढ़ गई है। इसी बीच बलिया बाजार में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत सामने आई है।

    प्रखंड क्षेत्र के ताजपुर पंचायत के मुखिया शिवनंदन कुमार ने सोमवार को बलिया के बीएओ को आवेदन देकर मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बाजार में डीएपी, यूरिया और पोटाश खाद ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं।

    इतना ही नहीं, किसानों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और अन्य कीटनाशक दवाएं जबरन खरीदने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। मुखिया ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश किसान बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके से आते हैं, इन्होंने दो महीने तक बाढ़ की मार झेली है।

    अब जब खेत सूखने लगी है, तो वे साहस कर दलहन, तेलहन और पशुचारा फसलों की बोआई कर रहे हैं। लेकिन बाजार में सरकारी मूल्य से अधिक कीमत पर खाद मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर दोहरी मार पड़ रही है।

    उन्होंने बीएओ से मांग की कि वे स्वयं जांच कर किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि रबी फसल की बुआई प्रभावित न हो।

