Begusarai News: सरकारी दाम से ऊपर हो रही खाद की बिक्री, जबरन नैनो डीएपी खरीदने के लिए किसानों को किया जा रह मजबूर

संवाद सूत्र, बलिया (बेगूसराय)। अक्टूबर माह की शुरुआत के साथ ही रबी फसल की बोआई का कार्य तेज हो गया है। किसान दलहन और तेलहन फसलों की बुआई में जुट गए हैं।

वहीं बाजारों में खाद और बीज की मांग भी बढ़ गई है। इसी बीच बलिया बाजार में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत सामने आई है।

प्रखंड क्षेत्र के ताजपुर पंचायत के मुखिया शिवनंदन कुमार ने सोमवार को बलिया के बीएओ को आवेदन देकर मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बाजार में डीएपी, यूरिया और पोटाश खाद ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, किसानों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और अन्य कीटनाशक दवाएं जबरन खरीदने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। मुखिया ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश किसान बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके से आते हैं, इन्होंने दो महीने तक बाढ़ की मार झेली है।