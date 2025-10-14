Language
    Bihar Election: चुनाव से पहले पटना पुलिस की सख्ती, 37 फीसदी संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बल तैनात

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:15 AM (IST)

    पटना पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले निरोधात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों के साथ पुलिस सतर्क है। बीते दो माह में कई अवैध हथियार और नकदी बरामद हुई है, साथ ही हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुंडा पंजी में लोगों के नाम भी जोड़े हैं और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

    जिले मे 37 प्रतिशत क्षेत्र संवदेनशील, सतर्क हैं पुलिस और केंद्रीय बल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। लगातार छापेमारी, चेकिंग, गिरफ्तारी के साथ ही हथियार, नकद से लेकर गोली तक की बरामदगी कर पुलिस प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी माहौल में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

    संवेदनशील और अतिसंवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में पटना पुलिस के साथ केंद्रीय बल पूरी तरह सतर्क हैं। पटना में ऐसे 37 प्रतिशत क्षेत्र हैं। यहां पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की निगहबानी होगी। इन इलाकों में चेक पोस्ट, नाका पर तैनाती के साथ ही गश्त बढ़ा दी गई है।

    पटना में बीते दो माह में जुलाई और अगस्त सघन छापेमारी अभियान चलाकर 179 अवैध हथियार, 1229 कारतूस व करीब 86 लाख 66 हजार 528 रुपये नगद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनावी तैयारियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी सतर्कता बरत रही हैं।

    इसी तरह 7803 अपराधियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5951 को जेल भेजा गया। गिरफ्तारी और बरामदगी अभियान ने यह साफ कर दिया है कि राजधानी की पुलिस अपराधियों पर पूरी तरह नकेल कसने में जुटी है।

    गिरफ्तारियां ही नहीं, बल्कि निरोधात्मक कदमों के मोर्चे पर भी पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाई है। अब तक 24311 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि 17834 व्यक्तियों को बांड भरवाने की कार्रवाई के तहत बांधा गया है।

    भय का माहौल बनाने वालों पर शिकंजा

    अपराध नियंत्रण कानून (सीसीए) के तहत भी उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। अब तक कुल 287 सीसीए कार्रवाई हुई है, जिसमें सीसीए-3 के तहत 284 और सीसीए-12 के तहत तीन पर कार्रवाई हो चुकी है।

    चुनाव अवधि को देखते हुए संदिग्ध और सक्रिय अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 2025 में 1398 लोगों का नाम गुंडा पंजी में जोड़ा है।

    एसएसटी का गठन कर की जाएगी सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति

    प्रत्येक थाना क्षेत्र में स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) का गठन कर सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। फ्लाइंग स्क्वायड (एफएस) और एसएसटी को प्राप्त होने वाली आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वरीय अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी