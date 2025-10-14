Bihar Election: चुनाव से पहले पटना पुलिस की सख्ती, 37 फीसदी संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बल तैनात

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। लगातार छापेमारी, चेकिंग, गिरफ्तारी के साथ ही हथियार, नकद से लेकर गोली तक की बरामदगी कर पुलिस प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी माहौल में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में पटना पुलिस के साथ केंद्रीय बल पूरी तरह सतर्क हैं। पटना में ऐसे 37 प्रतिशत क्षेत्र हैं। यहां पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की निगहबानी होगी। इन इलाकों में चेक पोस्ट, नाका पर तैनाती के साथ ही गश्त बढ़ा दी गई है।

पटना में बीते दो माह में जुलाई और अगस्त सघन छापेमारी अभियान चलाकर 179 अवैध हथियार, 1229 कारतूस व करीब 86 लाख 66 हजार 528 रुपये नगद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनावी तैयारियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी सतर्कता बरत रही हैं।

इसी तरह 7803 अपराधियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5951 को जेल भेजा गया। गिरफ्तारी और बरामदगी अभियान ने यह साफ कर दिया है कि राजधानी की पुलिस अपराधियों पर पूरी तरह नकेल कसने में जुटी है।

गिरफ्तारियां ही नहीं, बल्कि निरोधात्मक कदमों के मोर्चे पर भी पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाई है। अब तक 24311 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि 17834 व्यक्तियों को बांड भरवाने की कार्रवाई के तहत बांधा गया है।

भय का माहौल बनाने वालों पर शिकंजा अपराध नियंत्रण कानून (सीसीए) के तहत भी उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। अब तक कुल 287 सीसीए कार्रवाई हुई है, जिसमें सीसीए-3 के तहत 284 और सीसीए-12 के तहत तीन पर कार्रवाई हो चुकी है।