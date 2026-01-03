Language
    5 लाख की फिरौती के लिए युवक का अपहरण, पुलिस ने गंगा दियारा से किया सुरक्षित बरामद

    By Birendra Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:41 PM (IST)

    मटिहानी, बेगूसराय में दीपक कुमार का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी गई। संकल्प लाइब्रेरी से अपाचे बाइक पर जबरन ले जाकर गंगा दियारा में रखा गया। पुलिस क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, मटिहानी बेगूसराय (बेगूसराय)। मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी महाजी निवासी पंकज पासवान के पुत्र दीपक कुमार के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में स्वयं अपहृत युवक दीपक कुमार ने मटिहानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    पीड़ित दीपक कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वह संकल्प लाइब्रेरी, महाजी रामदीरी से बाहर निकल रहा था, तभी भवानंदपुर निवासी अंकित कुमार और मोहित कुमार समेत अन्य अज्ञात लोगों ने जबरन उसे लाल रंग की अपाचे बाइक पर बैठा लिया और गंगा दियारा क्षेत्र की ओर ले गए। वहां अपहरणकर्ताओं ने गुजरात में रह रहे उसके पिता के मोबाइल पर काल कर पांच लाख रुपये की फिरौती की मांग की।

    अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर फरार

    घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी थाना पुलिस हरकत में आ गई और संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस की दबिश बढ़ते ही अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने देर रात करीब 11 बजे गंगा दियारा क्षेत्र से अपहृत दीपक कुमार को सुरक्षित बरामद कर लिया।

    स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर पैसों के लेन-देन से जुड़े विवाद की भी चर्चा है, हालांकि पुलिस ने इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। 

    फिरौती के उद्देश्य से अपहरण

    मटिहानी थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि अपहरण फिरौती के उद्देश्य से किया गया था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसका खुलासा अनुसंधान के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है।