5 लाख की फिरौती के लिए युवक का अपहरण, पुलिस ने गंगा दियारा से किया सुरक्षित बरामद

संवाद सूत्र, मटिहानी बेगूसराय (बेगूसराय)। मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी महाजी निवासी पंकज पासवान के पुत्र दीपक कुमार के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में स्वयं अपहृत युवक दीपक कुमार ने मटिहानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़ित दीपक कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वह संकल्प लाइब्रेरी, महाजी रामदीरी से बाहर निकल रहा था, तभी भवानंदपुर निवासी अंकित कुमार और मोहित कुमार समेत अन्य अज्ञात लोगों ने जबरन उसे लाल रंग की अपाचे बाइक पर बैठा लिया और गंगा दियारा क्षेत्र की ओर ले गए। वहां अपहरणकर्ताओं ने गुजरात में रह रहे उसके पिता के मोबाइल पर काल कर पांच लाख रुपये की फिरौती की मांग की।

अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर फरार घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी थाना पुलिस हरकत में आ गई और संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस की दबिश बढ़ते ही अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने देर रात करीब 11 बजे गंगा दियारा क्षेत्र से अपहृत दीपक कुमार को सुरक्षित बरामद कर लिया।