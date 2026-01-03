Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेगूसराय में नकली अंग्रेजी शराब का बड़ा सिंडिकेट बेनकाब, कोडवर्ड में होती थी सप्लाई

    By Sanjeev Aarya Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    बखरी, बेगूसराय में नकली अंग्रेजी शराब के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गहन जांच में पता चला कि यह एक संगठित गिरोह था जो नामी ब्रांडों की नकली श ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शराब माफियाओं में हड़कंप

    संजीव आर्य, बखरी (बेगूसराय)।बखरी में पकड़े गए नकली अंग्रेजी शराब कांड ने अब सनसनीखेज रूप ले लिया है। तीसरे दिन की गहन जांच में पुलिस को ऐसे ठोस और पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनसे यह साफ हो गया है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति या छोटी टोली तक सीमित नहीं था, बल्कि लंबे समय से संचालित एक संगठित और सुनियोजित शराब सिंडिकेट का हिस्सा है। गिरोह की योजना नकली शराब को नामी अंग्रेजी ब्रांड की तरह तैयार कर बाजार में उतारने की थी, ताकि उपभोक्ताओं को धोखे में रखा जा सके।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस सिंडिकेट द्वारा शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, स्प्रिट और रंगीन द्रव को अलग-अलग स्थानों से मंगाया जाता था।

    इसका उद्देश्य यह था कि किसी एक जगह बड़ी मात्रा में सामग्री जमा न हो और पुलिस या आबकारी विभाग को शक न हो। बोतलों पर लगाए जाने वाले स्टिकर, रैपर और लेबल हूबहू असली अंग्रेजी ब्रांड की तर्ज पर तैयार किए गए थे।

    यहां तक कि बोतलों की सीलिंग और पैकिंग भी इतनी पेशेवर ढंग से की जा रही थी कि पहली नजर में असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था।

    जांच में यह भी सामने आया है कि तैयार नकली शराब की सप्लाई के लिए गिरोह ने कोडवर्ड सिस्टम अपना रखा था। मोबाइल फोन पर कभी भी सीधे 'शराब' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था।

    तयशुदा संकेत, इशारे और शब्दों के जरिए ही ऑर्डर और डिलीवरी की जानकारी दी जाती थी। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल बखरी तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के कई प्रखंडों और जिलों तक इसकी जड़ें फैली हुई थीं।

    पकड़े गए केमिकल, स्प्रिट और अन्य सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच अधिकारियों का मानना है कि रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह नकली शराब कितनी जहरीली थी और इससे कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी।

    अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो यह शराब बाजार में पहुंचकर कई लोगों की जान ले सकती थी।

    थानाध्यक्ष शलैन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम अब इस अवैध धंधे के मास्टरमाइंड, फाइनेंसर और सप्लाई चैन से जुड़े लोगों तक पहुंचने में जुटी है।

    पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इस कांड में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि आम लोग पुलिस की तत्परता और कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे हैं।