बेगूसराय में नकली अंग्रेजी शराब का बड़ा सिंडिकेट बेनकाब, कोडवर्ड में होती थी सप्लाई

संजीव आर्य, बखरी (बेगूसराय)।बखरी में पकड़े गए नकली अंग्रेजी शराब कांड ने अब सनसनीखेज रूप ले लिया है। तीसरे दिन की गहन जांच में पुलिस को ऐसे ठोस और पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनसे यह साफ हो गया है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति या छोटी टोली तक सीमित नहीं था, बल्कि लंबे समय से संचालित एक संगठित और सुनियोजित शराब सिंडिकेट का हिस्सा है। गिरोह की योजना नकली शराब को नामी अंग्रेजी ब्रांड की तरह तैयार कर बाजार में उतारने की थी, ताकि उपभोक्ताओं को धोखे में रखा जा सके।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस सिंडिकेट द्वारा शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, स्प्रिट और रंगीन द्रव को अलग-अलग स्थानों से मंगाया जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि किसी एक जगह बड़ी मात्रा में सामग्री जमा न हो और पुलिस या आबकारी विभाग को शक न हो। बोतलों पर लगाए जाने वाले स्टिकर, रैपर और लेबल हूबहू असली अंग्रेजी ब्रांड की तर्ज पर तैयार किए गए थे।

यहां तक कि बोतलों की सीलिंग और पैकिंग भी इतनी पेशेवर ढंग से की जा रही थी कि पहली नजर में असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। जांच में यह भी सामने आया है कि तैयार नकली शराब की सप्लाई के लिए गिरोह ने कोडवर्ड सिस्टम अपना रखा था। मोबाइल फोन पर कभी भी सीधे 'शराब' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तयशुदा संकेत, इशारे और शब्दों के जरिए ही ऑर्डर और डिलीवरी की जानकारी दी जाती थी। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल बखरी तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के कई प्रखंडों और जिलों तक इसकी जड़ें फैली हुई थीं।

पकड़े गए केमिकल, स्प्रिट और अन्य सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच अधिकारियों का मानना है कि रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह नकली शराब कितनी जहरीली थी और इससे कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी।