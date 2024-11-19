बेगूसराय में मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मासूम की मौत, भाई की हालत गंभीर; परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध

संंवाद सूत्र, गढ़पुरा (बेगूसराय)। वर्ष का अंतिम दिन क्षेत्र के लिए बेहद दुखद साबित हुआ। बुधवार की सुबह करीब आठ बजे कोरैय वार्ड पांच निवासी राजीव महतो के 10 वर्षीय पुत्र मयंक कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका 13 वर्षीय बड़ा भाई प्रभात कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर में लगी मिक्सर मशीन पलट गई और दोनों भाई उसके नीचे दब गए। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर का इंजन लेकर फरार हो गया, हालांकि ग्रामीणों ने एकंबा मोड़ के पास ट्रैक्टर को पकड़ लिया।

जानकारी के अनुसार, मयंक और प्रभात एक ही साइकिल से सुजानपुर से ट्यूशन पढ़कर सुबह घर लौट रहे थे। इमली पोखर के समीप मालीपुर की ओर से तेज रफ्तार ट्रैक्टर में लगी मिक्सर मशीन असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में मयंक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रभात गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को पीएचसी गढ़पुरा लाया गया, जहां से प्रभात को बेगूसराय रेफर किया गया। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर करीब 11 बजे दिन में जाम कर दिया। इससे बेगूसराय, बखरी, हसनपुर और रोसड़ा मार्ग का आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना पर पहुंचे बीडीओ विकास कुमार और थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने मुआवजे का आश्वासन देकर लगभग ढाई घंटे बाद जाम समाप्त कराया।