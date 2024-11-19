Language
    बेगूसराय में मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मासूम की मौत, भाई की हालत गंभीर; परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध

    By Arun Chandra Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:00 AM (IST)

    बेगूसराय के गढ़पुरा में मिक्सर मशीन पलटने से 10 वर्षीय मयंक कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका 13 वर्षीय भाई प्रभात गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ट्यूशन ...और पढ़ें

    गढ़पुरा में मिक्सर मशीन पलटने से हादसा। फोटो जागरण

    संंवाद सूत्र, गढ़पुरा (बेगूसराय)। वर्ष का अंतिम दिन क्षेत्र के लिए बेहद दुखद साबित हुआ। बुधवार की सुबह करीब आठ बजे कोरैय वार्ड पांच निवासी राजीव महतो के 10 वर्षीय पुत्र मयंक कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका 13 वर्षीय बड़ा भाई प्रभात कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर में लगी मिक्सर मशीन पलट गई और दोनों भाई उसके नीचे दब गए। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर का इंजन लेकर फरार हो गया, हालांकि ग्रामीणों ने एकंबा मोड़ के पास ट्रैक्टर को पकड़ लिया।

    जानकारी के अनुसार, मयंक और प्रभात एक ही साइकिल से सुजानपुर से ट्यूशन पढ़कर सुबह घर लौट रहे थे। इमली पोखर के समीप मालीपुर की ओर से तेज रफ्तार ट्रैक्टर में लगी मिक्सर मशीन असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में मयंक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रभात गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को पीएचसी गढ़पुरा लाया गया, जहां से प्रभात को बेगूसराय रेफर किया गया। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

    घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर करीब 11 बजे दिन में जाम कर दिया। इससे बेगूसराय, बखरी, हसनपुर और रोसड़ा मार्ग का आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना पर पहुंचे बीडीओ विकास कुमार और थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने मुआवजे का आश्वासन देकर लगभग ढाई घंटे बाद जाम समाप्त कराया।

    मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत उसके पिता को 20 हजार रुपये की सहायता दी गई। मयंक प्राथमिक विद्यालय कोरैय में पांचवीं कक्षा का छात्र था, जबकि प्रभात सातवीं का छात्र है। गढ़पुरा थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बखरी विधायक सह गन्ना मंत्री संजय कुमार ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी।