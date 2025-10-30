Language
    Bihar Politics: लालू के शासन में... अमित शाह ने बेगूसराय में NDA की जीत का नुस्खा बताया

    By Prabhat Kumar Jha Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:15 AM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने बिहार को 'जंगलराज' से बचाने का आह्वान किया और लालू प्रसाद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने एनडीए सरकार की विकास परियोजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिसमें धारा 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण शामिल है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया।

    जागरण संवाददाता, भगवानपुर (बेगूसराय)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रखंड मुख्यालय में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन से पहले उन्होंने मंच से जय श्री राम का नारा लगाया और सिमरिया धाम, माता जयमंगला और लखनपुर वाली माता समेत जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों का जयकारा लगाया।

    उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और शहीद उमाकांत चौधरी, मिट्ठन चौधरी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार को जंगलराज से बचाने का है। लालू प्रसाद और सोनिया गांधी राज्य और देश की चिंता करने के बजाय अपने बेटों में व्यस्त हैं। लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं।

    उन्होंने कहा कि जनता उन्हें पहचान चुकी है। बिहार में न तो मुख्यमंत्री की कोई जगह खाली है और न ही देश में प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल अपने विकास के लिए चिंतित हैं, जबकि एनडीए राज्य और देश के विकास में विश्वास रखता है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई कई विकास परियोजनाओं से इसका प्रमाण मिलता है, जिनमें सिमरिया में छह लेन वाली सड़क, दो लेन वाला रेल पुल, बिहार और बेगूसराय में फ्लाईओवर, चार लेन वाली सड़क और बरौनी रिफ़ाइनरी का विस्तार शामिल है।

    उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को विकास सहायता के रूप में ₹15 लाख करोड़ से अधिक मिले हैं। जहाँ लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपने 15 साल के शासन के दौरान घोटालों का साम्राज्य खड़ा किया, वहीं नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ाया है।

    उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देश की परवाह करते हैं। भीड़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या कश्मीर से धारा 370 हटाई जानी चाहिए थी या अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाना चाहिए था।

    उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पुलवामा और पहलगाम हमले सहित कश्मीर में हुए विभिन्न हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।

    स्थानीय सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास हो रहा है। उन्होंने बेगूसराय जिले में चल रही केंद्र सरकार की दर्जनों योजनाओं का ज़िक्र किया और इसके लिए गिरिराज सिंह और नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।