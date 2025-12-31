मुठभेड़ तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में हुई। मारे गए नक्सली की पहचान करीब 42 वर्षीय दयानंद मालाकार के रूप में की गई है, जो नक्सल एवं आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित और मोस्ट वांटेड अपराधी था।

संवाद सहयोगी, तेघड़ा (बेगूसराय)। बुधवार की शाम एसटीएफ एवं बेगूसराय पुलिस के संयुक्त अभियान में 50 हजार रुपये का इनामी नक्‍सली मारा गया।

घटना के संबंध में एसपी मनीष ने बताया कि एसटीएफ को सूचना एवं तकनीकी इनपुट के माध्यम से जानकारी मिली थी कि नक्सली दयानंद मालाकार हथियार से लैस होकर नोनपुर गांव में मौजूद है।

सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देख नक्सली ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एसटीएफ और पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई की।

जवाबी कार्रवाई में हुआ ढेर

इस दौरान दोनों ओर से करीब दो दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में कुख्यात इनामी नक्सली दयानंद मालाकार की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।

एसपी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है और साक्ष्य संकलन के साथ पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।

समाचार प्रेषण तक मृतक नक्सली के शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा सका था। पुलिस का कहना है कि विधि-सम्मत प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।