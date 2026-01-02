नए साल पर प्रेमिका से मिलने गया था युवक, आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने कराई शादी

संवाद सूत्र, कटोरिया (बांका)। जमदाहा ओपी क्षेत्र के बोकनमा गांव अंतर्गत ठाकुर टोला में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और काफी देर तक गांव में इसको लेकर चर्चा होती रही।

जानकारी के अनुसार बोकनमा गांव निवासी आरती कुमारी का प्रेम प्रसंग कटोरिया थाना क्षेत्र के तिलैया गांव निवासी प्रकाश कुमार के साथ पिछले करीब आठ माह से चल रहा था। गुरुवार को प्रकाश कुमार बोकनमा गांव पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया।

सर्वसम्मति से कराई गई दोनों की शादी घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना दोनों पक्षों के स्वजनों को दी। स्वजनों के पहुंचने के बाद गांव के बुजुर्गों एवं गणमान्य लोगों की बैठक हुई। सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से दोनों की शादी कराई गई।