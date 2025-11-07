बढ़ेगा प्याज का उत्पादन, किसानों को मिल रहा उन्नत बीज; सरकार दे रही 75% अनुदान
किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज उपलब्ध करा रही है। किसानों को इन बीजों पर 75% तक का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे।
संवाद सूत्र, बांका। प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब वे प्याज की खेती का रकबा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उद्यान ऐसे किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के पहले चरण में खरीफ मौसम में प्याज की खेती के लिए किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा चुका है।
अब इसके दूसरे चरण में रबी मौसम में प्याज की खेती करने वाले किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति हेक्टेयर किसानों को 10 किलो बीज दिया जाएगा। जिसपर 75 फीसद अनुदान मिलेगा। एक किसान अधिकतम पांच एकड़ यानी दो हेक्टेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, राज्य स्कीम मद से खरीफ और रबी प्याज क्षेत्र विस्तार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खरीफ के साथ-साथ रबी प्याज क्षेत्र विस्तार कर प्याज के कुल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना है।
कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों ने बताया कि रबी मौसम में प्याज की खेती नवंबर-दिसंबर महीने में की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी है।
इसके बाद उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे किसानों को भी प्याज का बीज दिया जाएगा, जो बटाई पर या पट्टे पर खेती करते हैं। इसके लिए उन्हें एकारनामा के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।