प्रेम प्रसंग के चलते युवक की रहस्यमयी मौत, पत्नी और प्रेमी पर हत्या का केस दर्ज

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। कैथा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी गोपाल पंजिकार के 30 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार उर्फ सेठो पंजिकार के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक की मां मंजू देवी सहित अन्य स्वजनों ने अनुज की पत्नी नेहा पंजिकार और उसके प्रेमी करसोप निवासी कैलाश साह के पुत्र आदर्श प्रताप उर्फ कुमार पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया है।

सूचना मिलते ही एसडीपीओ अमर विश्वास, दारोगा आदर्श कुंदन समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना किया। मानसिक तनाव में था मृतक मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक जांच के लिए भागलपुर से फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल और मृतक के शरीर से विभिन्न नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

स्वजनों और ग्रामीणों के अनुसार अनुज पिछले पांच दिनों से मानसिक तनाव में था। बताया गया कि उसकी पत्नी नेहा पिछले करीब 25 दिनों से उसे छोड़कर अपने प्रेमी के घर शंभुगंज बाजार में रह रही थी। अनुज रोज सुबह घर में नाश्ता करने के बाद शंभुगंज चला जाता था और शाम को लौट आता था।

घटना के दिन भी वह सुबह घर से निकला और शाम करीब सात बजे लौटा। घर पहुंचते ही उसने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। हालत बिगड़ती देख ग्रामीण चिकित्सक को बुलाया गया, जिसने दवा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद अनुज की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक एंटीबायोटिक दवा भी बरामद की है।

प्रेमी के साथ रहने लगी पत्नी पुलिस जांच में सामने आया है कि अनुज रोजी-रोजगार के सिलसिले में गुजरात में रहता था और पत्नी व दो पुत्रियों को साथ रखता था। करीब एक माह पहले पत्नी के गांव जाने की जिद पर उसने दोनों बच्चियों को ट्रेन से घर भेज दिया था। इसके बाद नेहा प्रेमी आदर्श प्रताप के साथ रहने लगी।

बताया गया कि दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसका अनुज विरोध करता रहा। एक सप्ताह पहले अनुज ने पत्नी को बंधक बनाए जाने की शिकायत भी थाना में की थी, जिस पर पुलिस ने दोनों को बुलाकर पूछताछ की थी।