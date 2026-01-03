Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की बेटी की हत्या, अपहरण की रची थी झूठी कहानी

    By Bijender RajEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:28 PM (IST)

    बांका में चिल्हा बांध के पास एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा सुप्रिया कुमारी का शव मिला। वह 1 जनवरी से लापता थी। पहले पिता ने अपहरण का आरोप लगाया था, लेकि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बांका। बांका  टाउन थाना क्षेत्र के चमरेली गांव के समीप चिल्हा बांध से शनिवार को 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान चमरेली गांव निवासी अधिवक्ता शशि भूषण झा उर्फ कवि की पुत्री सुप्रिया कुमारी के रूप में हुई। शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिला। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया।

    जानकारी के अनुसार सुप्रिया एक जनवरी से लापता थी। शुक्रवार को पिता ने टाउन थाना में आवेदन देकर पास के गांव मजलिशपुर निवासी युवक पर बहला-फुसलाकर अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन शव मिलने से जांच की दिशा बदली।

    शक भटकाने के लिए अपहरण की कहानी

    पुलिस पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि सुप्रिया का प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर परिवार में तनाव था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने  बेटी की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बांध के पास फेंक दिया। शक भटकाने के लिए अपहरण की कहानी रची गई।

    घटना की सूचना पर एसडीपीओ अमर विश्वास सहित पुलिस टीम और एफएसएल मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गहन जांच जारी है।