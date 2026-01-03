प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की बेटी की हत्या, अपहरण की रची थी झूठी कहानी

जागरण संवाददाता, बांका। बांका टाउन थाना क्षेत्र के चमरेली गांव के समीप चिल्हा बांध से शनिवार को 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान चमरेली गांव निवासी अधिवक्ता शशि भूषण झा उर्फ कवि की पुत्री सुप्रिया कुमारी के रूप में हुई। शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिला। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया।

जानकारी के अनुसार सुप्रिया एक जनवरी से लापता थी। शुक्रवार को पिता ने टाउन थाना में आवेदन देकर पास के गांव मजलिशपुर निवासी युवक पर बहला-फुसलाकर अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन शव मिलने से जांच की दिशा बदली।

शक भटकाने के लिए अपहरण की कहानी पुलिस पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि सुप्रिया का प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर परिवार में तनाव था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने बेटी की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बांध के पास फेंक दिया। शक भटकाने के लिए अपहरण की कहानी रची गई।