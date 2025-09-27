दो दशक से नवादा बाजार की प्रखंड दर्जे की मांग अधूरी, चुनाव में मुद्दा गर्म
बांका जिले के धोरैया विधानसभा क्षेत्र के नवादा बाजार को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। पिछले दो दशक से यह मांग उठ रही है लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है। रजौन प्रखंड मुख्यालय से दूरी के कारण लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग प्रखंड मुख्यालय बनने से सुविधा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
संवाद सूत्र, बांका। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। विकास को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच धोरैया विधानसभा के नवादा बाजार में एक अलग ही चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल, पिछले दो दशक से नवादा बाजार को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग हो रही है। लेकिन हर बार केवल लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है।
ऐसे में इस बार चुनाव में इस इलाके के लोगों के साथ प्रखंड का दर्जा बड़ी मांग है। हालांकि, पांच साल पहले 2020 में यहां पर पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी। थाने के लिए नए भवन का भी निर्माण हो रहा है। इस थाने के अंतर्गत चार पंचायत नवादा खरौनी, सकहारा, अमहारा हरचंडी और महागामा ढाई हरण आता है।
प्रखंड मुख्यालय से 15 से 20 किलोमीटर दूर
इन पंचायत की दूरी रजौन प्रखंड मुख्यालय से औसतन 15 से 20 किलोमीटर है। ऐसे में इन पंचायत के लोगों को सही से सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मामूली काम के लिए भी लोगों को रजौन का चक्कर काटना पड़ता है।
ऐसे में किसी छोटे काम को करने के लिए भी लोगों का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां पर प्रखंड मुख्यालय बन जाने से उन लोगों को कई तरह की सुविधा होगी।
कई बार हो चुका है आंदोलन
नवादा को प्रखंड बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इस संबंध में उन लोगों ने कई बार यहां के नेताओं और पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। धरना प्रदर्शन भी लोगों ने किया हैलेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि प्रखंड का दर्जा दिलाने को लेकर कई बार आश्वासन मिल चुका है।
क्या कहते हैं लोग
संजय सिंह ने कहा नवादा को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं हो सकी है।
शेखर सिंह ने कहा नवादा और रजौन की दूरी 15 से 20 किलोमीटर है। मामूली काम के लिए भी लोगों को रजौन का चक्कर काटना पड़ रहा है।
विमल कुमार गुप्ता ने काह 2020 में पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी। थाने के भवन का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन अब तक प्रखंड का दर्जा नहीं मिल सका है।
परमानंद सिंह ने कहा नवादा को प्रखंड बनाने के मामले में हम लोगों को केवल आश्वासन मिल रहा है। इस बार चुनाव में हम लोगों के लिए यह मुद्दा रहेगा।
