बिहार में दिल्ली CBI की छापेमारी, बांका में होटल से ठगी के आरोपी सहित 3 को दबोचा

संवाद सूत्र, रजौन(बांका)। बाजार में बुधवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली से आई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने सूचना के आधार पर रजौन पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर एक बड़े फर्जीवाड़े और करोड़ों की ठगी मामले के मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया।

कार्रवाई रजौन बाजार के एक होटल में की गई, जहां से तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली में वर्ष 2015 में सामने आए एक बड़े फर्जीवाड़ा और करोड़ों रुपये की ठगी व गबन के मामले में भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के नयाटोला निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार के विरुद्ध सीबीआई के पास मामला दर्ज था।

मामला सामने आने के बाद से ही आरोपी पिछले करीब दस वर्षों से लगातार अपना ठिकाना बदल-बदल कर फरार चल रहा था। सीबीआई की टीम लंबे समय से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी। लेकिन बार-बार ठिकाना बदलने के कारण सफलता नहीं मिल पा रही थी। बुधवार की रात सूचना और तकनीकी लोकेशन के आधार पर आरोपी की मौजूदगी रजौन बाजार के एक होटल में मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद सीबीआई की टीम रजौन थाना पहुंची और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी की योजना बनाई। रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, अपर थानाध्यक्ष रवि कुमार तथा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह के सहयोग से होटल में छापेमारी की गई।

इस दौरान होटल के एक कमरे से मुख्य आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार सहित दो अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद रजौन पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई की टीम तीनों आरोपियों को अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद रजौन बाजार और आसपास के इलाकों में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस बड़े हेराफेरी और ठगी मामले में रजौन तथा जिले के कई नामचीन स्थानीय लोग और कथित सफेदपोशों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।