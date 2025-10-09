Bihar Election 2025: चुनाव में अब हर खर्च पर होगी नजर, चाय से लेकर होटल रूम तक तय हुए दाम

संवाद सहयोगी, बांका। विधानसभा चुनाव की तैयारी में इस बार बांका जिला प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

चुनावी खर्च पर निगरानी के तहत अब उम्मीदवारों को चाय से लेकर रसगुल्ला तक के लिए जीएसटी सहित बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है। हर वस्तु और सेवा के दाम तय कर दिए गए हैं ताकि चुनावी व्यय सीमा का सही लेखा-जोखा रखा जा सके।



