Bihar Election 2025: चुनाव में अब हर खर्च पर होगी नजर, चाय से लेकर होटल रूम तक तय हुए दाम
प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खर्च पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उम्मीदवारों को अब चाय-रसगुल्ले तक का जीएसटी बिल देना होगा। प्रशासन ने माइक, लाउडस्पीकर, होटल के कमरे और भोजन तक की दरें तय कर दी हैं। वाहनों के किराए की दरें भी निर्धारित की गई हैं, ताकि चुनावी खर्च का सही हिसाब रखा जा सके।
संवाद सहयोगी, बांका। विधानसभा चुनाव की तैयारी में इस बार बांका जिला प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
चुनावी खर्च पर निगरानी के तहत अब उम्मीदवारों को चाय से लेकर रसगुल्ला तक के लिए जीएसटी सहित बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है। हर वस्तु और सेवा के दाम तय कर दिए गए हैं ताकि चुनावी व्यय सीमा का सही लेखा-जोखा रखा जा सके।
- माइक व लाउडस्पीकार बेट्री सहित- 1000 रुपये प्रति दिन
- होटल का कमरा एसी, नन एसी- 1500 से 1000 रुपये प्रति दिन
- होटल कमरा डबल बेड एसी, नन एसी- 2000 से 1500 रुपये प्रति दिन
- होटल कमरा डिलक्स एसी, नॉन एसी- 2500-2000 रुपये प्रति दिन
भोजन व नाश्ता के दर
- भोजन शाकाहारी व मांसाहारी - 100- 200 रुपये प्रति प्लेट
- समौसा, लिट्टी व कचौडी- 10 रुपये प्रति पीस
- रसगुल्ला बडा व छोटा- 10 से 15 रूपये पीस
- चाय स्पेशल व साधारण- 10 से 15 रुपये प्रति कप
- काफी - 20 रुपये प्रति कप
- ठंडा पानी प्रति बोतल- न्यूनतम बाजार दर
- पान- 10 रुपये प्रति पान
- बोतल बंद पानी- 15 रुपये प्रति लीटर
स्टेशनरी सामान व उनके निर्धारित दाम
- कागज - 25 रुपये जिस्ता
- टैग- सौ रुपये प्रति गुच्छा
- कार्बन- 140 रुपये
- स्टेपलर पीन- 12 रुपये प्रति पैकेट
- कंप्यूटर पेपर- 210 रुपये
- स्केल बारह इंच-बारह रुपये प्रति पीस
- पीन- 22 रुपये पैकेट
- छेदक- 120 रुपये प्रति पीस
वाहन व उनका किराया
- बोलेरो, सुमो व मार्शल- 1000 रुपये प्रति दिन
- बोलेरो, सूमो व मार्शल एसी- 1200 रुपये प्रति दिन
- जाइलो, स्कार्पियो व क्वालिस- 1600 रुपये प्रतिदिन
- इनोवा व सफारी एसी- 1800 रुपये प्रतिदिन
- पजेरो, फाच्यूनर व लग्जरी वाहन- 2500 रुपये प्रतिदिन
- बस पचास सीटर- 2900 रुपये प्रतिदिन
- ट्रैक्टर- 800 रुपये प्रतिदिन
- बस 40 सीटर- 2600 रुपये प्रतिदिन
