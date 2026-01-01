बांका में ठंड के कारण आठवीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद, नौवीं से ऊपर की कक्षाओं के समय में बदलाव

जागरण संवाददाता, बांका। पूस की ठंड का सितम बुधवार को भी जारी रहा। इस दिन भी जिला का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री तक उतरा रहा। हां, पहली बार सुबह आठ बजे धूप खिल जाने से लोगों के शरीर में थोड़ी उर्जा मिली और दिन भर शहर-बाजार से लेकर गांव तक चहल पहल दिखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे लोगों को नए साल के आगमन की तैयारियां करने का अवसर मिल गया। लेकिन बर्फिली पछुआ हवा का असर जरा भी कम नहीं हुआ। धूप के कमजोर होते ही ठंड सबको सताने लगी और शाम होने से पहले सड़क और बाजार खाली हो गया।

आठवीं कक्षा की पढ़ाई को पांच जनवरी तक बंद ठंड के बढ़ते सितम को देखते हुए जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी नवदीप शुक्ला ने आठवीं कक्षा की पढ़ाई को पांच जनवरी तक के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यानी पांच जनवरी तक अब किसी सरकारी या निजी स्कूल में आठवीं तक के बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी।

नौंवी या इससे ऊपर के बच्चों की पढ़ाई भी सुबह 10 बजे के बाद और शाम साढ़े तीन बजे तक ही कराने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का पूर्व से संचालित हो रही किसी बोर्ड परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई बंद रहने से अभिभावकों को भी थोड़ी राहत मिली है।

हालांकि, अधिकांश प्राइवेट स्कूलों ने अपना संचालन पांच जनवरी तक पहले से ही बंद रखा है। लेकिन सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी आदि में एक जनवरी से कक्षा शुरु होनी थी। इसके पहले ही डीएम ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पहले शीतकालीन अवकाश से लौटेंगे 12 हजार शिक्षक जिले के सभी 22 सौ सरकारी विद्यालय गुरुवार को अपने निर्धारित समय से खुल जाएगा। शिक्षक सात दिनों के अवकाश के बाद विद्यालय आएंगे। पहली बार शिक्षा विभाग ने 25 से 31 दिसंबर तक सरकारी विद्यालयों में शीतकालीन दिया था।

12 हजार सरकारी शिक्षकों ने पहली बार इसका लाभ लिया और अब वे पहली जनवरी से विद्यालयों में उपस्थित होंगे। हालांकि, विद्यालय में आठवीं तक के बच्चे नहीं आएंगे। वहां के शिक्षक विद्यालय की उत्तरपुस्तिका जांच, पंजी संधारण सहित अन्य लंबित काम पूरा करेंगे।