नववर्ष से पहले शराब तस्करों पर बांका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 कारोबारी गिरफ्तार; 39 नशे में धुत पकड़े गए

संवाद सूत्र, बांका। नव वर्ष आगमन को लेकर उत्पाद विभाग की पुलिस शराब कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चला रही है। इस दौरान बुधवार और गुरुवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नौ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि 39 लोगों को शराब के नशे में पकड़ा गया।

बुधवार को अमरपुर थाना क्षेत्र के सुरहा मोड़ के समीप से मोटरसाइकिल सवार भागलपुर जिले के सजौर थाना के दौना निवासी पीयूष यादव को 30 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

18 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार बांका के लकड़ीकोला गांव से मोटरसाइकिल सवार कटोरिया थाना क्षेत्र के तेलौंधा निवासी रूपेश कुमार को 18 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बौंसी थाना क्षेत्र के डिगरीपहड़ी मोड़ से मोटरसाइकिल सवार बाराहाट थाना क्षेत्र के सहराना निवासी सत्यम सिंह को एक लीटर चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया।

कटोरिया के गोनोवारी मोड़ से कटोरिया थाना क्षेत्र के इनारावरण टोला निवासी निशिकांत मंडल को चार लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर उसकी मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं बौंसी थाना क्षेत्र के सांझोतरी गांव से मोटरसाइकिल से एक बोतल विदेशी शराब भी जब्त की गई।

20 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार इसके अलावा गुरुवार को बांका थाना क्षेत्र के भदरार पोखर से भतकुंडी निवासी विलास यादव को 20 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं मतडीहा गांव से मंजीरा निवासी मिथिलेश पासवान और प्रकाश पासवान को 11 लीटर चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया। कटोरिया थाना क्षेत्र के गोनोवारी मोड़ के नागराज होटल के पास से एक बार फिर इनारावरण टोला निवासी निशिकांत मंडल को चार लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।