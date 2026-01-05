Language
    बांका में पैक्सों में धान खरीद बना कागजी खेल, गैर रैयतों के नाम पर करोड़ों के घोटाले की शंका

    By Shambhu Dubey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    अमरपुर (बांका) में पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति में बड़े घोटाले का संदेह है। गैर-रैयतों के नाम पर धान खरीद दिखाकर करोड़ों का हेरफेर किया जा रहा है, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। प्रखंड में कुछ पैक्सों के माध्यम से हो रही धान अधिप्राप्ति अब महज कागजों तक सिमटकर रह गई है।

    आरोप है कि कई पैक्स अध्यक्ष सरकारी व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए गैर रैयतों के नाम पर धान खरीद दिखाकर करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा कर रहे हैं।

    वहीं, वास्तविक किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फतेहपुर पैक्स में गैर रैयतों के नाम पर धान अधिप्राप्ति किए जाने का मामला सामने आने के बाद यह पूरा प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है।

    कठैल गांव निवासी मनीष कुमार ने इस संबंध में सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक भागलपुर के प्रबंध निदेशक को आवेदन देकर जांच की मांग की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बैंक के एमडी पप्पू कुमार ने जांच टीम गठित कर शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। एमडी के सख्त रुख के बाद क्षेत्र के पैक्स अध्यक्षों में हड़कंप मचा हुआ है और यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    ज्ञात हो कि जिला टास्क फोर्स द्वारा प्रखंड के पैक्सों को कुल 16 हजार 100 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। पर अब तक 21 पैक्सों के माध्यम से मात्र तीन हजार 573 मीट्रिक टन धान की ही अधिप्राप्ति हो सकी है।

    इसमें भी अधिकांश पैक्सों में गैर रैयतों के नाम पर धान खरीदे जाने की बातें सामने आ रही हैं, जो एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं।

    बताया जा रहा है कि दो माह पूर्व आए मोंथा चक्रवाती तूफान से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे धान की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसी का हवाला देकर अधिकांश पैक्सों द्वारा किसानों से धान लेने से इनकार किया जा रहा है।

    नतीजतन किसान मजबूर होकर अपना धान बिचौलियों को 16 सौ से 17 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। चर्चा है कि यही बिचौलिये पैक्स अध्यक्षों से सांठगांठ कर गैर रैयतों के नाम पर धान खपाकर किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं।

    इन पैक्सों में अबतक हुई है धान अधिप्राप्ति

    बैजूडीह पैक्स में चार किसानों से 24 एमटी, बल्लीकित्ता में तीन किसानों से 10 एमटी, बनहरा पैक्स में 53 किसानों से 400 एमटी, भरको पैक्स में आठ किसानों से 46 एमटी, भीखनपुर पैक्स में 15 किसानों से 80 एमटी, विशनपुर पैक्स में 34 किसानों से 200 एमटी, डुमरामा पैक्स में 11 किसानों से 75 एमटी धान अधिप्राप्ति हुई है।

    फतेहपुर पैक्स में 65 किसानों से 416 एमटी, गरीबपुर पैक्स में 15 किसानों से 79 एमटी, गोरगम्मा पैक्स में 48 किसानों से 249 एमटी, कोलबुर्जग पैक्स में 50 किसानों से 360 एमटी, कुशमाहा पैक्स में 15 किसानों से 97 एमटी, लक्ष्मीपुर चिरैया पैक्स में 19 किसानों से 149 एमटी, महादेवपुर पैक्स में 49 किसानों से 345 एमटी, पवई पैक्स में 21 किसानों से 119 एमटी, रतनपुर मकद्दुमा पैक्स में 14 किसानों से 77 एमटी, सलेमपुर पैक्स में 40 किसानों से 37 एमटी, शोभानपुर पैक्स में 37 किसानों से 215 एमटी, सुल्तानपुर पैक्स में 24 किसानों से 199 एमटी तथा तारडीह पैक्स में 34 किसानों से 200 एमटी धान अधिप्राप्ति हुई है।