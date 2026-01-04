Language
    घर के ड्राइवर से शादी की जिद बनी मौत की वजह, बांका में पिता-पुत्र ने मिलकर की बेटी की हत्या

    By Sonam Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:41 PM (IST)

    संवाद सूत्र, बांका। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज पांच से छह घंटे के भीतर नाबालिग युवती सुप्रिया हत्याकांड का उद्भेदन कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी मां का निधन करीब चार वर्ष पूर्व हो चुका था। 

    पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुप्रिया का पिछले दो वर्षों से मजलिशपुर निवासी शैलेश यादव के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दो वर्ष पूर्व युवती के पिता ने एक बेलेनो कार खरीदी थी। जिसमें शैलेश चालक के रूप में काम करता था। इसी दौरान सुप्रिया और शैलेश के बीच नजदीकियां बढ़ीं। 

    बाद में शैलेश ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन दोनों के बीच संपर्क बना रहा। सुप्रिया ने शैलेश से शादी करने का मन बना लिया था और इस फैसले पर वह परिवार के सामने अड़ी हुई थी।

    पिता की गाड़ी चलाता था प्रेमी

    जब पिता को इस संबंध की जानकारी मिली तो परिवार, समाज और जाति-बिरादरी की बदनामी के डर से विरोध शुरू हो गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि एक जनवरी की रात करीब एक बजे योजनाबद्ध तरीके से युवती की हत्या कर दी। 

    घटना के समय घर में मौजूद छोटे भाई-बहन को कमरे में बंद कर दिया गया। पहले सुप्रिया की गला घोंटकर हत्या की गई, फिर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद मामले को अलग दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से शव को घर से करीब दो सौ मीटर दूर नहर में ले जाकर फेंक दिया गया। इसके बाद थाना पहुंचकर प्रेमी शैलेश यादव के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया।

    हालांकि पुलिस जांच, तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल रिकार्ड की जांच में सच्चाई सामने आ गई। जांच में यह भी सामने आया कि सुप्रिया ने अपने अंतिम समय में भी शैलेश को कॉल किया था।

    तकनीकी जांच के आधार पर पिता-पुत्र गिरफ्तार

    एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ अमर विश्वास के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई थी। एफएसएल टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। तकनीकी जांच के आधार पर युवती के पिता शशिभूषण झा और पुत्र इशान कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।

    एसपी ने आनर किलिंग करार देते हुए कहा कि इस अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल टीम में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, प्रभारी तकनीकी शाखा राजेश कुमार, इंस्पेक्टर राकेश कुमार, दरोगा सुनील कुमार और जिबू कुमार यादव शामिल थे।