Winter Health: ठंड से बढ़ा इस्नोफिलिया का खतरा, बच्चों और बुजुर्गों पर रखें विशेष ख्याल

संवाद सहयोगी, बांका। ठंड के मौसम में जिले में बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों इस्नोफिलिया (इओसिनोफिलिया) नामक बीमारी लोगों को सबसे अधिक अपनी चपेट में ले रही है।

खासकर नवजात, छोटे बच्चे और वृद्ध इस बीमारी से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ठंडा भोजन, ठंडा पानी और बदलते मौसम के कारण इस बीमारी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं।

सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना करीब तीन दर्जन मरीज इस्नोफिलिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों की देखरेख में सभी मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है।

सदर अस्पताल में ओपीडी में तैनात चिकित्सक डॉ. विक्रम सत्यार्थी ने बताया कि इन दिनों इओसिनोफिल्स नामक सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं।

इसे चिकित्सकीय भाषा में इस्नोफिलिया कहा जाता है। यह बीमारी अधिकतर एलर्जी के कारण होती है और ठंड के मौसम में इसके मामले बढ़ जाते हैं।

थकान, सांस की परेशानी सहित कई लक्षण

डॉ. सत्यार्थी ने बताया कि इस बीमारी में मरीजों को अत्यधिक थकान, सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी, पेट दर्द, दस्त और त्वचा पर खुजली जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बच्चों और वृद्धों में इसका असर अधिक देखा जा रहा है। समय पर इलाज नहीं होने पर समस्या गंभीर हो सकती है।