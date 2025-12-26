बांका : करें सब्जी की खेती, पौधे और बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, यह है प्रक्रिया
संवाद सूत्र, बांका। जिले में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार उद्यानिक फसलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत उद्यान विभाग द्वारा जिले के किसानों को सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
राज्य सरकार की सब्जी विकास योजना के अंतर्गत किसानों को कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च की खेती के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर बीज दिया जा रहा है। जिले में इन सभी सब्जियों की 30-30 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 150 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती कराई जाएगी।
90 हेक्टेयर के लिए किसानों को सस्ते दर पर दिए जाएंगे तरबूज खरबूज के बीज
अनुदानित दर पर बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाएगी। जांच के उपरांत पात्र किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा।
150 हेक्टेयर में कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च की खेती का जिले में इस साल रखा गया है लक्ष्य
इसके अलावा इस साल किसानों को तरबूज और खरबूज के बीज भी अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। पिछले साल किसानों को पौधे दिए गए थे। इस साल बीज दिए जाएंगे। इसके लिए उद्यान कार्यालय को बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। तरबूज और खरबूज की खेती के लिए चांदन नदी के किनारे का क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है। रजौन प्रखंड के सिंहनान, रामपुर सहित कई गांवों में इसकी भरपूर खेती होती है। अमरपुर प्रखंड के कुछ इलाकों में भी किसान तरबूज और खरबूज की खेती करते हैं।
हालांकि, उचित बाजार सुविधा नहीं मिलने के कारण हाल के वर्षों में इन फसलों की खेती का रकबा घट गया था। अब सरकार द्वारा अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराकर एक बार फिर तरबूज और खरबूज की खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
