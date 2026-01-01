Happy New Year के मैसेज ने जीजा और साली के प्रेम को किया गहरा, पुलिस ने दोनों को किया अलग

संवाद सूत्र, बांका। Amazing love story in Banka : बांका में एक अजब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इस प्रेम प्रसंग की खूब यहां चर्चा हो रही है। जीजा और साली के बीच का यह प्रेम कई मामलों में चर्चित है। खेसर थाना के एक गांव में एक युवक की शादी हुई। शादी के बाद युवक का ससुराल आना-जाना लगा रहा। इसी दौरान वह अपने साली के करीब आ गया। दोनों में खूब बातें होने लगी। आना-जाना, मिलना-जुलना और पार्टी आदि का दौर शुरू हो गया। दोनों एक-दूसरे को अच्छे लगने लगे। जब पास में नहीं रहता दोनों में खूब मैसेज चलते रहता था। इंटरनेट मीडिया के कारण दोनों और करीब हो गए। युवक अपनी पत्नी को छोड़कर अक्सर ससुराल आने लगा। इस बीच लड़की को जीजा ने Happy New Year का मैसेज भेज दिया। फिर घंटों चैट होने लगी। यह अपनापन कब प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। दोनों साथ-साथ रहना चाहने लगे।

घटना की जानकारी पत्नी को मिली इस दौरान जीजा ने उसे पढ़ाने के बहाने बांका लेकर चला आया और किराए का कमरा लेकर साथ-साथ रहने लगा। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को मिली। मामला सामने आने के बाद परिवार में हंगामा मच गया। जिसके बाद दोनों पक्ष थाना पहुंचे। जहां पुलिस की पहल पर सुलह कराई गई। पुलिस ने कहा कि युवक ने शादी के बाद ससुराल आने-जाने के दौरान अपनी साली से प्रेम हो गया। जहां से फरार होकर दोनों जीजा और साली बांका शहर में किराये के मकान में रहने लगे। जब इस बात की जानकारी युवक की पत्नी को हुई तो परिवार में विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद स्वजनों ने दोनों को लेकर थाना पहुंचा गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों से पूछताछ की और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से सुलह कराई गई है।