औरंगाबाद में 7 नवंबर को प्रस्तावित PM मोदी का जनसभा का बदला वेन्यू, पुलिस लाइन की जगह देव मोड़ शिफ्ट

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 नवंबर को प्रस्तावित जनसभा का स्थल बदल दिया गया है। पहले यह सभा शहरी क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास कर्मा रोड स्थित मैदान में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के निकट आयोजित किया जाएगा।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से आए अधिकारियों ने हेलीपैड के लिए पुलिस लाइन मैदान और कर्मा रोड स्थित प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि यह क्षेत्र सघन आबादी वाला है, जहां सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से कुछ कठिनाइयां हैं।

हेलीपैड के लिए पर्याप्त खुला क्षेत्र न होने के कारण पीएमओ अधिकारियों ने इस स्थल को अनुपयुक्त बताया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने यहां कार्यक्रम आयोजित करने से मना कर दिया।

इसके बाद प्रशासन और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में वैकल्पिक स्थल के रूप में देव मोड़ के पास खाली पड़ी बड़ी भूखंड को चुना गया। यहां जनसभा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है।

एनडीए के स्थानीय नेताओं ने बताया कि देव मोड़ पर हेलीपैड निर्माण और सभास्थल के समतलीकरण का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। कर्मा रोड में पूर्व निर्धारित सभास्थल का समतलीकरण, पंडाल निर्माण और साउंड सिस्टम की व्यवस्था काफी हद तक पूरी कर ली गई थी। अब सभी तैयारियां नए स्थल देव मोड़ पर की जा रही हैं, ताकि प्रधानमंत्री की जनसभा सुरक्षित, व्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप से सफल हो सके।