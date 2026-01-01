Language
    निर्माणाधीन पुल के खुले गड्ढे में बाइक समेत गिरकर युवक की मौत, ग्रामीणों का आरोप- कंपनी ने नहीं की सुरक्षा व्यवस्था

    By Satya Prakash Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:35 PM (IST)

    संवाद सूत्र, नबीनगर(औरंगाबाद)। प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र के गणेश कांडी गांव निवासी राम पुकार सिंह के पुत्र रौशन कुमार सिंह उर्फ किट्टू सिंह उम्र 41 वर्ष की मौत बुधवार की रात्रि देवी कांडी के समीप उत्तर कोयल नहर के निर्माणाधीन पुल के गढ्ढे में गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गया।

    मृतक रौशन कुमार सिंह उर्फ किट्टू अपने गांव गणेश कांडी से बुलेट बाइक से नबीनगर थाना मोड़ स्थित अपने आवास पर जा रहा था की बीच रास्ते में ही देवी कांडी गांव के समीप बाइक से गिरकर त्रिवेणी कंपनी के द्वारा पुल निर्माण के लिए खोदे गए निर्माणाधीन गड्ढे में चला गया जिससे कि घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई।

    रौशन को गड्ढे में गिरा हुआ देख कर आसपास के लोगों के द्वारा उसे गड्ढे से निकाल इलाज के लिए नबीनगर लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

    गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया 

    गुरुवार की सुबह घटनास्थल पर हंगामा कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि त्रिवेणी कंपनी के द्वारा बिना कोई सुरक्षा घेरा किए हुए नहर में पुल का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी के द्वारा पिछले दो माह से करीब बीस फीट गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है।वहां ना कोई रौशनी की व्यवस्था है और ना ही कोई ठोस घेराबंदी है।

    सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया गया है।

    इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।मिली जानकारी के अनुसार मृतक रौशन की पत्नी रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 की वार्ड सदस्य हैं।

    मृतक रौशन लक्ष्मी पूजा समिति का अध्यक्ष था।मृतक के दो बच्चे हैं।ग्रामीणो ने बताया कि उस जगह पर अबतक आधे दर्जन से अधिक घटना घट चुकी है।