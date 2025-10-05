Aurangabad News: बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट! केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू

औरंगाबाद में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू हो गई है। सीआरपीएफ की आठ कंपनियां पहुंच चुकी हैं जिन्हें विभिन्न प्रखंडों में ठहराया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती की जा रही है और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मतदाताओं को भयमुक्त माहौल में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के उद्देश्य से केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है।

इस क्रम में सीआरपीएफ की आठ कंपनियां जिले में पहुंच चुकी हैं, जिनमें से एक महिला बटालियन भी शामिल है। महिला जवानों को फिलहाल शहर के अनुग्रह मध्य विद्यालय में ठहराया गया है। अधिकारियों के अनुसार, अगले एक-दो दिनों में इन महिला जवानों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।

अन्य कंपनियों के जवानों को नबीनगर, ओबरा, गोह, दाउदनगर समेत विभिन्न प्रखंडों के विद्यालय भवनों में आवासित किया गया है। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले एक-दो दिनों में औरंगाबाद में लगभग छह और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की कंपनियां पहुंचेंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती का क्रम निरंतर जारी रहेगा और धीरे-धीरे जिले के सभी संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही, पहले से जिले में तैनात सीआरपीएफ और एसएसबी द्वारा थाना पुलिस के साथ मिलकर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों से लेकर पुल-पुलियों तक डिमाइनिंग की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार के विस्फोटक या अवांछित सामग्री को पहले ही निष्क्रिय किया जा सके।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिले में चुनाव को लेकर सुरक्षा इंतजाम चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। पुलिस-प्रशासन और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय बैठकों का सिलसिला भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता बिना किसी भय और दबाव के मतदान केंद्र तक पहुंच सकें, इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती से आम जनता और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, जिससे चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की संभावना बढ़ेगी।