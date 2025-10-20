Bihar Election 2025: औरंगाबाद में आज नामांकन का आखिरी दिन, प्रत्याशियों की रहेगी भीड़
औरंगाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। राजद, कांग्रेस और जन सुराज के कई प्रमुख उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और आचार संहिता का पालन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसके कारण प्रत्याशियों की भारी भीड़ होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है।
अधिकांश प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन नहीं किया है। ओबरा, गोह, रफीगंज और नबीनगर विधानसभा क्षेत्रों से राजद के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। रफीगंज से राजद ने डॉ. गुलाम शाहिद को टिकट दिया है, जबकि ओबरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के पुत्र ऋषि कुमार को टिकट मिला है।
रात 8 बजे तक नबीनगर और गोह से किसी प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगी थी। कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नामांकन करेंगे, जबकि राजद के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के नाम की चर्चा भी है।
पूर्व मंत्री ने फोन पर बताया कि यदि राजद का सिंबल मिलता है, तो वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओबरा से जन सुराज के सुधीर शर्मा और औरंगाबाद से नंदकिशोर यादव भी नामांकन करेंगे। दोनों के नामांकन में पार्टी नेता प्रशांत किशोर की उपस्थिति की उम्मीद है।
उधर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। नामांकन करने वाले प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक और समर्थकों को ही जाने की अनुमति होगी। आचार-संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
अब तक आचार-संहिता उल्लंघन की दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुरानी जीटी रोड पर पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी। आज नामांकन को लेकर औरंगाबाद एवं दाउदनगर में उत्सव का माहौल रहेगा।
यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, प्रत्याशियों और समर्थकों की उमड़ेगी भीड़
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।