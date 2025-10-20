Bihar Election 2025: औरंगाबाद में आज नामांकन का आखिरी दिन, प्रत्याशियों की रहेगी भीड़

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। अधिकांश प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन नहीं किया है। ओबरा, गोह, रफीगंज और नबीनगर विधानसभा क्षेत्रों से राजद के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। रफीगंज से राजद ने डॉ. गुलाम शाहिद को टिकट दिया है, जबकि ओबरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के पुत्र ऋषि कुमार को टिकट मिला है।

रात 8 बजे तक नबीनगर और गोह से किसी प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगी थी। कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नामांकन करेंगे, जबकि राजद के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के नाम की चर्चा भी है।