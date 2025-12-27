औरंगाबाद शहर में बदहाली का आलम: बिना लाइसेंस पशुओं का वध, गंदगी और अतिक्रमण से लोग त्रस्त
औरंगाबाद के वार्ड 10 में बिना लाइसेंस के पशु वध, गंदगी, टूटी सड़कें और अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं हैं। बचे हुए मांस से दुर्गंध और बजबजाती नालियों से ...और पढ़ें
शुभम कुमार सिंह, औरंगाबाद। औरंगाबाद शहर के वार्ड नंबर 10 से निकल रहे दुर्गंध से शहर के नागरिक परेशान रहते हैं। शहर को स्वच्छ बनाने में यह वार्ड बाधक बना है। बगैर लाइसेंस के इस वार्ड में न सिर्फ पशुओं का वध किया जाता है बल्कि जो मांस बच जाता है उससे निकलने वाले दुर्गंध से नागरिक परेशान रहते हैं।
कई बार इस समस्या को लेकर दो पक्षों में तनातनी रहती है। पशु के मांस एवं हड्डी इधर-उधर फेंके आज भी मिलते हैं। शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के दावे वार्ड 10 में फेल हो जाता है। शुक्रवार को दैनिक जागरण की टीम ने जब इस वार्ड का पड़ताल किया तो जो स्थिति सामने आई वह यही रही कि बजबजाती नालियां, जगह-जगह टूटी सड़कें और चारों तरफ बिखरा कचड़ा इस वार्ड की पहचान है।
जागरण टीम को देखते ही संजीव अग्रवाल उर्फ संजू ने कहा कि यहां न प्रशासन, न नगर परिषद न किसी अन्य का बल्कि एक समुदाय विशेष की सरकार चलती है। इनके विरोध में कई बार लिखकर दिया परंतु कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया।
दिन के उजाले में पशु काटे जाते हैं, परंतु उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नागरिकों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मोहल्लों में नालियों की हालत बेहद खराब है।
बरसात के दिनों में बदतर होती है हालत
नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे न सिर्फ आवागमन में परेशानी होती है, बल्कि दुर्गंध के कारण लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है।
बरसात के दिनों में स्थिति बदतर हो जाती है, जब नालियों की पानी सड़कों और घरों तक पहुंच जाता है। वार्ड की सड़कों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है।
कई गलियों में सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है, जिन पर चलना जोखिम भरा हो गया है। गड्ढों में पानी भरने से आए दिन लोग फिसलकर गिर जाते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण या मरम्मत को लेकर कई बार आश्वासन तो मिला, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ।
स्वच्छता की बात करें तो वार्ड 10 में कचरा प्रबंधन पूरी तरह चरमराया गया है। जगह-जगह कचरे का ढेर लगा रहता है, जिसे समय पर उठाया नहीं जाता है। इससे मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। नागरिकों का कहना है कि सफाईकर्मी कभी-कभी दिखाई देते हैं। नियमित सफाई न होने से गंदगी का फैलाव होते जा रहा है।
अतिक्रमण बड़ी समस्या
सड़कों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। गली नंबर आठ में एक दीवार से सटे करीब 20 घर ऐसे हैं, जहां अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
संकरी हो चुकी गलियों में न तो वाहन ठीक से आते जाते हैं और न ही आपात स्थिति में एंबुलेंस या दमकल वाहन पहुंच पाते हैं। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड में विकास की किरण अब तक नहीं पहुंच सकी है। लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वार्डवासियों की मांग है कि नालियों की नियमित सफाई, सड़कों की मरम्मत, कचरा प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के लिए अविलंब ठोस कदम उठाए जाएं।
अभियान “औरंगाबाद शहर को चमकाना है” के तहत यदि वास्तव में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तो वार्ड 10 जैसे उपेक्षित इलाकों पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक यहां की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक शहर के विकास के दावे अधूरे ही रहेंगे।
वार्ड के नागरिकों ने पशु वध करने पर रोक लगाने की मांग किया। कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पशु वध हो रहा है। इस वार्ड में जामा मस्जिद, नर्सिंग कालेज, पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टआफिस है।
तोड़ दी गई सड़क
वार्ड संख्या 10 के महाराणा प्रताप नगर में पाइपलाइन को लेकर सड़क तोड़ा गया परंतु उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। देवी मंदिर जाने वाला रास्ता में नाली भर जाने के कारण उसका पानी सड़क पर बह रहा है। यही पर करीब एक वर्ष पहले बना सड़क टूटकर बिखर गया है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नागरिक परेशान हैं परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
80 प्रतिशत पर अटक गया नर्सिंग कॉलेज का निर्माण
वार्ड 10 स्थित पोस्टमार्टम हाउस के समीप नर्सिंग कालेज का निर्माण चल रहा है। यह कार्य वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है। कारण कि पैसा का अभाव। बीएमएएसआईसीएल के परियोजना प्रबंधक शुभम कुमार ने बताया कि करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से नर्सिंग कालेज का निर्माण हो रहा है।
वर्तमान में पैसा की कमी के कारण कार्य बंद पड़ा हुआ है। पैसा की मांग की गई है। 80 प्रतिशत कार्य करीब पूर्ण कर लिया गया है। अगर समय से पैसा आ जाता है तो जून 2026 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। बताया कि अप्रैल 2022 में कार्य प्रारंभ हुआ था। अक्टूबर 2024 तक कार्य को समाप्त करना था।
पैसा की कमी के कारण कार्य में विलंब हुआ है। कार्य जल्द समाप्त कराने की कोशिश की जा रही है। नर्सिंग एवं पारामेडिकल में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाया जा रहा है। प्रशासनिक भवन बन रहा है। 60-60 सीटों पर छात्राओं का यहां नामांकन होगा।
पोल पर तार का है मकड़जाल
शहर के वार्ड 10 के इलाकों में बिजली के पोल पर तारों का मकड़जाल बन गया है, जो नागरिकों के लिए गंभीर खतरा साबित हो रहा है। बिजली, केबल टीवी, इंटरनेट और निजी लाइनों के तार बिना किसी योजना के पोल पर लटकते नजर आ रहे हैं।
कहीं तार नीचे झूल रहे हैं तो कहीं आपस में उलझकर पोल को पूरी तरह ढक चुके हैं। इससे न सिर्फ बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, बल्कि आग लगने और करंट फैलने का भी खतरा बना हुआ है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश और तेज हवा के दौरान स्थिति और भयावह हो जाती है। कई जगहों पर तार टूटकर सड़क पर गिर जाते हैं, जिससे राहगीरों और दोपहिया चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।वार्ड 10 में हम सभी सड़े हुए मांस की दुर्गंध से परेशान हैं।
शिकायत के बावजूद अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यह गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान किया जाए।सुनील सिंह, नागरिक।हम सभी का गली संख्या आठ का रास्ता अतिक्रमित कर लिया गया है। बीच रास्ता में दीवार है जिसे हटवाना आवश्यक है। मोहल्ला के कुछ व्यक्ति के द्वारा हटने नहीं दिया जा रहा है।
इस समस्या का समाधान किया जाए।वीरेंद्र सिंह नागरिक।बरसात के समय नाली का पानी सड़क पर बहने लगता है। नाली जाम है। इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जामा मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया जाए। -खान इमरोज, नागरिक।
मोहल्ला में लाइट का अभाव है। सफाई होती है। नियमित तौर पर सफाई में कार्य करने की जरूरत है। शहर का निरंतर विकास किया जाए। -शबाना इमरोज, नागरिक।
मोहल्ला में विकास कार्य हो रहा है परंतु वह पर्याप्त नहीं है। विकास का कार्य किया जाए। नागरिकों से समस्या भी पूछा जाए कि उनकी क्या समस्या है। नियमानुसार वार्ड का विकास किया जाए। -जुल्फेकार अहमद, नागरिक।
मोहल्ला में लाइट नहीं जलता है। सड़क पर नाली का गंदा पानी बहता है। सड़क को तोड़ दिया गया परंतु उसका मरम्मत नहीं कराया गया। हमलोग यहां खुद से लाइट लगवाएं हैं। शिकायत किया गया परंतु समस्या का समाधान नहीं किया गया। - गौरीशंकर प्रसाद, नागरिक।
साल भर से नाली जाम है। डीएम साहब से हमलोगों ने शिकायत किया है। नगर परिषद को लिखा है परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। चापाकल हमारे घर के पास लगाने की स्वीकृति मिली थी परंतु दूसरे जगह लगा दिया गया। साक्ष्य मेरे पास है। -शक्ति कुमार सिंह, वरीय अधिवक्ता।
एक व्यक्ति का बीच रास्ता में दीवार होने के कारण हमलोगों को परेशानी हो रही है। रास्ता अतिक्रमित हो गया है। दीवार को हटाने की जरूरत है। वाहन लेकर आवागमन करने में परेशानी होती है। -अखिलेश पासवान, नागरिक।
सड़क का अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण को हटवाया जाए। नागरिकों को परेशानी हो रही है। एक दीवार के कारण 20 से अधिक घर परेशान हैं। -अनिल सिंह, नागरिक।
शहर को मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाए। शहर को अतिक्रमणमुक्त किया जाए। जब मैं अध्यक्ष थी तो अतिक्रमण हटाने को लेकर प्लान बनाया था। शहर में विकास का कार्य किया जाए नागरिकों नागरिकों को सुविधा का लाभ दिया जाए। -श्वेता गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद।
वार्ड 10 में नियमित हो रही पशु वध को बंद किया जाए। पशु कटने के कारण दुर्गंध निकलते रहता है। नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। नागरिक परेशान हैं। वार्ड में सफाई होती है। लाइट जलता है। -शिव गुप्ता, नागरिक।
पशु वध की अगर शिकायत है तो नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करें। टूटा हुआ सड़क का जांच कराया जाएगा। नाली जहां जाम है उसे साफ कराया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में विकास का कार्य निरंतर जारी है। नागरिकों को हर सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। -उदय गुप्ता, चेयरमैन नगर परिषद औरंगाबाद।
बड़ी मस्जिद से टिकरी रोड तक 65 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह सड़क महत्वपूर्ण है। आर्यन मैरेज हाल से पुरानी एनसीसी कार्यालय तक नाली निर्माण के साथ सड़क बनाया गया है। 50 लाख से अधिक रुपये खर्च हुए हैं। वार्ड में मुख्य सड़क पर लाइट लगा है, परंतु मोहल्लों में रोशनी की आवश्यकता है। - इल्ताफ कुरैशी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर-10 नप औरंगाबाद।
