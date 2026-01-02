संवाद सूत्र, अंबा, (औरंगाबाद)। साथ जीयेंगे, साथ मरेंगे...। अमूमन फिल्‍मों में ऐसा होता है, लेकिन औरंंगाबाद में ऐसी घटना सच में हुई है।

अंबा थाना क्षेत्र के चिल्हकी गांव में शुक्रवार सुबह एक साथ जन्‍म लेने वाले जुड़वा भाइयों की एक साथ मौत चर्चा का विषय बनी रही। दोनों भाई बुजुर्ग थे। लोग इसे ईश्‍वर की लीला बता रहे।

दरअसल हुआ यह कि मथुरा प्रजापति करीब 95 वर्ष के थे। हालांक‍ि आधार कार्ड की उम्र 85 वर्ष थी। उनका निधन हो गया।

गमगीन माहौल में शव को अंत्‍येष्‍ट‍ि के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। करीब आधा घंटा ही बीता कि उनके जुड़वा भाई सुखलाल प्रजापत‍ि का भी निधन हो गया।

मथुरा बड़े जबक‍ि सुखलाल छोटे थे। खबर सुनकर सभी सन्‍न रह गए। दो घरों में मातम पसर गया। बड़ी संख्‍या में लोग वहां पहुंचने लगे। दोनों भाइयों का साथ में जन्म और साथ में मृत्यु को भगवान की कृपा बता रहे हैं।