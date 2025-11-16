Language
    औरंगाबाद के लंगुराही पहाड़ी पर सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, दो आईईडी बरामद

    By Manish KumarEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    औरंगाबाद में सुरक्षाबलों को लंगुराही पहाड़ी से दो आईईडी बरामद हुई हैं। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान में ये सफलता मिली। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही दोनों आईईडी को निष्क्रिय कर दिया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

    औरंगाबाद में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

    इसी क्रम में रविवार को माओवादी अभियान की संयुक्त टीम मदनपुर थाना क्षेत्र के लंगुराही पहाड़ी क्षेत्र में अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने लंगुराही पहाड़ी पर तलाशी के क्रम ढाई किलोग्राम का दो आइईडी बरामद किया।

    इसके अलावा, 25 मीटर तार बरामद किए गए। सुरक्षात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए बम निरोधक दस्ते की मदद से दोनों आइईडी को वहीं विनष्ट कर दिया गया, जिससे किसी प्रकार की क्षति या हादसा नहीं हो सका।

    एसडीपीओ चंदन कुमार के अनुसार, यदि ये विस्फोटक सक्रिय होते तो सुरक्षा बलों तथा आम नागरिकों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। बताया गया कि
    इस संयुक्त कार्रवाई से माओवादियों का मनोबल कमजोर हुआ है।

    पुलिस ने बताया कि बरामद आइईडी माओवादियों के द्वारा पूर्व में ही लगाया गया था। बताया कि माओवादियों के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में माओवादियों की गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया गया है।

