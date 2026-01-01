औरंगाबाद में पुलिस-एसएसबी का बड़ा सर्च अभियान, माओवादी बंकर से हथियार और डेटोनेटर बरामद

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। ढिबरा थाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने झरना गांव के जंगल स्थित पहाड़ी पर सर्च आपरेशन के दौरान माओवादी ठिकाने से एक देसी कट्टा, चार कारतूस, छह डेटोनेटर, तार सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

बरामद डेटोनेटर को पहाड़ी पर ही बम निरोधक दस्ता द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। थानाध्यक्ष रितेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि ये सभी सामग्री माओवादियों द्वारा पहाड़ी पर बने एक बंकर में छिपाकर रखी गई थी। मंगलवार को चलाए गए सर्च अभियान के दौरान पुलिस बल जैसे ही बंकर के पास पहुंचा कि मेटल डिटेक्टर ने विस्फोटक सामग्री होने का संकेत दिया। जांच करने पर बोरे में रखे हथियार और विस्फोटक मिले। बताया कि पुलिस ने झरना और महुलान गांव के ग्रामीणों से पूछताछ भी की, हालांकि किसी ने इस संबंध में जानकारी देने से इनकार किया। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि बंकर में हथियार किसने और कब रखे थे।

थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को भी पहाड़ी पर जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। बताया गया कि माओवादी अब इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं, लेकिन पहले से छिपाकर रखे गए उनके सामानों की बरामदगी की कार्रवाई जारी है।