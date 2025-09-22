Language
    औरंगाबाद में होगा 18 नई सड़कों का निर्माण, खर्च होंगे 25 करोड़; ग्रामीण कार्य विभाग ने निकाला टेंडर

    By UPENDRA KASHYAP Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:43 PM (IST)

    औरंगाबाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विकास कार्य शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग देव कुटुंबा और मदनपुर प्रखंडों में 18 नई सड़कें बनाएगा जिनकी कुल लंबाई 32.5 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे गांवों का शहरों से संपर्क बेहतर होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

    18 सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 25 करोड़

    संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद)। बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधियां लगातार चरम की ओर बढ़ रही हैं। कभी भी चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जा सकती है। इस बीच विकास के मुद्दे पर हर तरफ चर्चा है। लोग गांव को सड़क से जोड़ने की चर्चा करना नहीं भूलते हैं।

    एनडीए का हर नेता यह कहता है कि गांव तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई। गांवों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। गांव शहर से जुड़ गए और किसानों को इसका आर्थिक लाभ मिल रहा है। आज भी ऐसे तमाम पंचायत के टोल हैं जो मुख्य पथ से नहीं जुड़ सके हैं। जहां जाना आना आज भी मुश्किल का काम है। ऐसी सड़कों को सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने जा रही है।

    औरंगाबाद, रफीगंज और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होना है। इससे टोला गांव और फिर शहर से जुड़ेंगे और यहां के ग्रामीण आबादी को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी, तो स्वाभाविक है कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

    औरंगाबाद ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जिले के देव, कुटुंबा और मदनपुर प्रखंड में 18 सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाना है। इसके लिए टेंडर का प्रकाशन हो गया है। कुल 32.5 किलोमीटर सड़क बननी है, जिस पर 24 करोड़ 99 लाख 28 हजार रुपये की राशि खर्च होनी है। इसके तहत देव में सात, कुटुंब में पांच और मदनपुर में छह सड़क का निर्माण होना है।

    पांच साल तक सड़कों का अनुरक्षण

    बताया गया कि इस राशि में प्राक्कलन की राशि 17 करोड़ 57 लाख रुपये शामिल है। पांच साल तक सड़कों के अनुरक्षण पर खर्च होने वाली राशि चार करोड़ 10 लाख 15 हजार शामिल है। तीन करोड़ 32 लाख 12 हजार रुपये छठे वर्ष सड़क के रखरखाव पर खर्च होने वाली राशि इसमें शामिल है।

    इन सड़कों का होना है निर्माण

    प्राप्त विवरण के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत देव के कुरहाबर में 1.9 किलोमीटर, चतरा मोड़ से पवई तक 3.5 किलोमीटर, बजरडीह में 4.2 किमी, डोमन बिगहा में एक किमी, उधम बिगहा में 1.9 किमी, महरामा में 1.49 किमी और बाली बिगहा में 850 मीटर सड़क का निर्माण होना है।

    कुटुंबा प्रखंड के ओरे से हरिहरपुर तक 1.76 किमी, बलिया पीएमजीएसवाई रोड से सोनबरसा तक 3.113 किमी, सुंदर डुमरी रोड से दरियापुर तक 575 मीटर, रसूलपुर में 1.43 किमी और कुटुंबा सुंडा डुमरी से करमडीह तक 845 मीटर सड़क का निर्माण होना है।

    मदनपुर प्रखंड में सुगी में डेढ़ किमी, भेली बांध में 1.65 किमी, तारडीह में 1.10 किमी, बाजू बिगहा में 1.45 किमी, बरडीह में 850 मीटर और भुइयां बिगहा में 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है।