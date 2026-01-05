औरंगाबाद में मां ने की थी बच्चों की हत्या, लड्डू में सल्फास मिलाकर खिलाया; पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। खुदवां थाना क्षेत्र के पथरा गांव में आठ दिसंबर 2025 को लड्डू में जहर देकर दो मासूम की हत्या करने में पुलिस ने रविवार को कार्रवाई किया है। जांच में मां संयुक्ता कुमारी का नाम सामने आया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि पथरा गांव निवासी रवि भारती की पत्नी संयुक्ता ने 27 दिन पहले अपने छह वर्ष के पुत्र दिव्यांशु कुमार और आठ माह की पुत्री अंशिका कुमारी की हत्या लड्डू में जहर देकर किया था।

पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि घर में पति से हमेशा झगड़ा होते रहता था। घटना के दिन पति से विवाद हुआ था जिस कारण आक्रोश में बच्चों को जहर देकर मार डाला। घर में जहर गेहूं में देने के लिए लाया गया था। उसे लड्डू में खिलाकर दोनों की हत्या किया है।