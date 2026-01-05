औरंगाबाद में मां ने की थी बच्चों की हत्या, लड्डू में सल्फास मिलाकर खिलाया; पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम
औरंगाबाद के पथरा गांव में दो मासूम बच्चों, दिव्यांशु (6) और अंशिका (8 माह) की लड्डू में जहर मिलाकर हत्या करने के आरोप में उनकी मां संयुक्ता कुमारी को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। खुदवां थाना क्षेत्र के पथरा गांव में आठ दिसंबर 2025 को लड्डू में जहर देकर दो मासूम की हत्या करने में पुलिस ने रविवार को कार्रवाई किया है।
जांच में मां संयुक्ता कुमारी का नाम सामने आया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि पथरा गांव निवासी रवि भारती की पत्नी संयुक्ता ने 27 दिन पहले अपने छह वर्ष के पुत्र दिव्यांशु कुमार और आठ माह की पुत्री अंशिका कुमारी की हत्या लड्डू में जहर देकर किया था।
पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि घर में पति से हमेशा झगड़ा होते रहता था। घटना के दिन पति से विवाद हुआ था जिस कारण आक्रोश में बच्चों को जहर देकर मार डाला। घर में जहर गेहूं में देने के लिए लाया गया था। उसे लड्डू में खिलाकर दोनों की हत्या किया है।
थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि दो बच्चों की मौत मामले में महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने स्वीकार किया है कि गेहूं में देने के लिए लाए गए सल्फाश जहर को मिलाकर दिया था।
जहर देने के बाद अंशिका की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिव्यांशु की हालत गंभीर हो गई। उसे रात में दाउदनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मध्यरात्रि में उसकी मौत हो गई।
थानाध्यक्ष ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई के उपरांत महिला को जेल भेजा गया है। बता दें कि बच्चों की मौत के दिन से ही पुलिस एवं ग्रामीणों को मां पर शक थी जो जांच में सही पाया गया है।
